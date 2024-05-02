02 мая 2024

В Тюменской области простились с погибшим в СВО земляком. Фото

В Аромашевском районе Тюменской области попрощались с героем СВО
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Мужчина родился и окончил техникум в Сургуте, затем переехал в Тюменскую область Фото:
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В Аромашевском районе Тюменской области состоялось прощание с мужчиной, который погиб в ходе выполнения задач СВО. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба районной администрации.

«3 мая простились с Дзудой Антоном Сергеевичем, погибшим в ходе проведения специальной военной операции. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким», — говорится в сообщении.

Дзуда родился и окончил техникум в Сургуте, ХМАО. В 2018 году переехал в село Аромашево со своей семьей. Принимал активное участие в ремонте объектов села Аромашево и Аромашевского района. О роли Дзуды в СВО не сообщается.

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В Аромашевском районе Тюменской области состоялось прощание с мужчиной, который погиб в ходе выполнения задач СВО. Об этом в telegram-канале сообщает пресс-служба районной администрации. «3 мая простились с Дзудой Антоном Сергеевичем, погибшим в ходе проведения специальной военной операции. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким», — говорится в сообщении. Дзуда родился и окончил техникум в Сургуте, ХМАО. В 2018 году переехал в село Аромашево со своей семьей. Принимал активное участие в ремонте объектов села Аромашево и Аромашевского района. О роли Дзуды в СВО не сообщается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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