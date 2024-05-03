Ивлеева раскрыла смысл удаления постов в Instagram*

Ивлеева заявила, что удалила все посты в Instagram*, из-за страха
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Анастасия Ивлеева удалила все посты из-за растерянности Фото:
новость из сюжета
Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Блогер Анастасия Ивлеева удалила все публикации в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России), из-за того что испугалась. Об этом она рассказала в интервью ресторатору, организатору концертов Андрею Третьякову.

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«Что касается удаления на недавнем этапе, что ходить вокруг да около — это обычный испуг», — сказала Ивлеева в ходе беседы. Блогер добавила, что не знала, как действовать из-за растерянности, от незнания и страха. По ее словам, после скандала из-за «Голой вечеринки» на нее шла атака по всем категориям и не было ни одной инстанции, которая бы ее не ненавидела, не обвиняла во всех смертных грехах.

Ивлеева удалила все посты в двух аккаунтах в социальной сети Instagram 30 апреля. Произошло это на фоне штрафа в 50 тысяч рублей, который Тверской суд наложил на Ивлееву по обвинению в дискредитации армии.

Блогер дала первое интервью после долгого молчания. В нем подняли тему «Голой вечеринки», после которой у блогера начались проблемы. URA.RU подробно рассказывало об интервью — в материале.

*Instagram принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская

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Блогер Анастасия Ивлеева удалила все публикации в своем аккаунте в Instagram (принадлежит Meta — организация признана экстремистской и запрещена в России), из-за того что испугалась. Об этом она рассказала в интервью ресторатору, организатору концертов Андрею Третьякову. «Что касается удаления на недавнем этапе, что ходить вокруг да около — это обычный испуг», — сказала Ивлеева в ходе беседы. Блогер добавила, что не знала, как действовать из-за растерянности, от незнания и страха. По ее словам, после скандала из-за «Голой вечеринки» на нее шла атака по всем категориям и не было ни одной инстанции, которая бы ее не ненавидела, не обвиняла во всех смертных грехах. Ивлеева удалила все посты в двух аккаунтах в социальной сети Instagram 30 апреля. Произошло это на фоне штрафа в 50 тысяч рублей, который Тверской суд наложил на Ивлееву по обвинению в дискредитации армии. Блогер дала первое интервью после долгого молчания. В нем подняли тему «Голой вечеринки», после которой у блогера начались проблемы. URA.RU подробно рассказывало об интервью — в материале. *Instagram принадлежит компании Meta, которая запрещена в России как экстремистская
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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