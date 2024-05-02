Курганская прокуратура проведет проверку после гибели ребенка от рук отца

03 мая 2024 в 16:33 Размер текста - 17 +

Прокуратура Курганской области проведет проверку после смерти ребенка Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Сотрудники курганской прокуратуры организуют проверку работы профилактической системы в семьях после гибели ребенка в Частоозерском округе. Также ведомство взяло на контроль расследование уголовного дела об убийстве ребенка, погибшего от рук отца. Об этом сообщает сайт прокуратуры области. «Прокуратура организовала проверку деятельности органов системы профилактики по выявлению семей, находящихся в социально-опасном положении <…> взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по п. „в“ ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)», — рассказали в ведомстве. Проверка пройдет после того, как в одной из семей Частоозерского округа мужчина нанес смертельные удары своему плачущему ребенку. Ранее URA.RU сообщало, что житель Курганской области двумя ударами убил собственного ребенка. Причиной жестокости стал плач малыша. Возбуждено уголовное дело, мужчина отправлен в СИЗО на время следствия. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Сотрудники курганской прокуратуры организуют проверку работы профилактической системы в семьях после гибели ребенка в Частоозерском округе. Также ведомство взяло на контроль расследование уголовного дела об убийстве ребенка, погибшего от рук отца. Об этом сообщает сайт прокуратуры области. «Прокуратура организовала проверку деятельности органов системы профилактики по выявлению семей, находящихся в социально-опасном положении <…> взят на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственными органами по п. „в“ ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)», — рассказали в ведомстве. Проверка пройдет после того, как в одной из семей Частоозерского округа мужчина нанес смертельные удары своему плачущему ребенку. Ранее URA.RU сообщало, что житель Курганской области двумя ударами убил собственного ребенка. Причиной жестокости стал плач малыша. Возбуждено уголовное дело, мужчина отправлен в СИЗО на время следствия.