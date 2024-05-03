Тюменские таксисты выпрашивают чаевые у пассажиров

В Тюмени таксисты искусственно завышают стоимость поездок

Тюменские таксисты просят «на чай» от 50 до 100 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюмени водители такси требуют от пассажиров доплату в размере от 50 до 100 рублей в качестве чаевых. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией. По его словам, этим занимаются водители — частники, которых в народе прозвали «бомбилами».

«Как это происходит на деле: водитель берет пассажира и договаривается с ним о стоимости поездки. Допустим, это сумма 350 рублей. А уже после того, как таксист завершил заказ, он говорит клиенту, что с чаевыми цена будет 450 рублей. И это якобы конечная стоимость, которая обсуждению не подлежит», — сообщил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что многие пассажиры отказываются платить дополнительные деньги за поездку, чем часто вызывают негодование водителей. «Многие пассажиры не против того, чтобы дать чаевые, но только если они довольны сервисом. Когда водители начинают включать эти деньги в базовую стоимость поездок — это неправильно. И естественно такой расклад не устраивает клиентов», — добавил инсайдер URA.RU.

В региональное управление ФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что у водителей такси в Тюмени резко выросли доходы. По данным источников URA.RU, это связано с тем, что на фоне нестабильной весенней погоды в городе значительно увеличился спрос на частные пассажироперевозки.