В МИД сделали неожиданное заявление об ударах Украины по РФ

Захарова: Запад признал, что ведет войну против РФ руками украинцев

03 мая 2024 в 17:29 Размер текста - 17 +

Запад ведет войну против России с помощью Киева, считает Мария Захарова Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявления главы британского МИД Дэвида Кэмерона о праве Киева использовать британские вооружения для ударов по России являются признанием того, что Запад ведет войну против России через Украину. Об этом высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Впервые настолько откровенно западный политик признал то, что <…> Запад ведет неприкрытую войну против России руками украинцев», — сказала Захарова в ходе брифинга. Трансляция ведется на канале МИД РФ на Rutube. Ранее Кэмерон заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием, передает MK.RU . Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это высказывание, назвал его еще одним очень опасным заявлением. Он добавил, что в Кремле видят вербальную эскалацию со стороны официальных западных представителей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заявления главы британского МИД Дэвида Кэмерона о праве Киева использовать британские вооружения для ударов по России являются признанием того, что Запад ведет войну против России через Украину. Об этом высказалась официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Впервые настолько откровенно западный политик признал то, что <…> Запад ведет неприкрытую войну против России руками украинцев», — сказала Захарова в ходе брифинга. Трансляция ведется на канале МИД РФ на Rutube. Ранее Кэмерон заявил, что Украина имеет право наносить удары по территории России британским оружием, передает MK.RU. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя это высказывание, назвал его еще одним очень опасным заявлением. Он добавил, что в Кремле видят вербальную эскалацию со стороны официальных западных представителей.