06 мая 2024

Где в ХМАО пожарить шашлыки в майские праздники. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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День народов Среднего Урала в парке семейного отдыха «Таганская слобода». Екатеринбург, продукты, шашлык, еда, мясо
Пожарить шашлыки на майских праздниках в ХМАО можно в гриль-парках Фото:

В ХМАО с 26 апреля введен особый противопожарный режим, который, в частности, запрещает жарить шашлыки на открытом огне и в мангале на природе. Штрафы за пожар в лесу составляют от 50 тысяч до 2 миллионов рублей в зависимости от статуса нарушителя. URA.RU подготовило подборку мест, где в ХМАО можно безопасно пожарить мясо.

Гриль-парк Finland

Арендовать домик с гриль-зоной в Ханты-Мансийске можно в парке Finland. Гостям предлагают на выбор 10 домиков в финском стиле, где есть гриль-установки с вытяжкой. Также на территории есть беседки с мангалом и скамейками.


Баня в вертолете

Уникальное в своем роде место для отдыха в Ханты-Мансийске — баня в отреставрированном фюзеляже вертолета. На участке также есть зона с мангалом и чан для купания.


База отдыха «Олимпийская деревня»

Одно из самых популярных мест для отдыха на природе в Сургуте — база отдыха «Олимпийская деревня». На территории расположены 4 дома, в каждом из которых находится камин-мангал. Гостям также предлагают попариться в бане и искупаться в чане с подогревом на открытом огне.


Динопарк, Пыть-Ях

Жители Пыть-Яха могут отдохнуть на майских праздниках в динопарке, который известен топиарными фигурами древних рептилий. В парке есть гриль-домики, где удобно расположиться и пожарить шашлыки.


Этнопарк «Силава»

Жители Урая могут отдохнуть на природе в этнопарке «Силава», где можно арендовать дом и сходить в баню. Гостям даже готовы предоставить услуги шашлычника.


Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута разобрали почти все загородные коттеджи на базах отдыха. Ажиотаж пришелся на майские праздники.

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В ХМАО с 26 апреля введен особый противопожарный режим, который, в частности, запрещает жарить шашлыки на открытом огне и в мангале на природе. Штрафы за пожар в лесу составляют от 50 тысяч до 2 миллионов рублей в зависимости от статуса нарушителя. URA.RU подготовило подборку мест, где в ХМАО можно безопасно пожарить мясо. Гриль-парк Finland Арендовать домик с гриль-зоной в Ханты-Мансийске можно в парке Finland. Гостям предлагают на выбор 10 домиков в финском стиле, где есть гриль-установки с вытяжкой. Также на территории есть беседки с мангалом и скамейками. Баня в вертолете Уникальное в своем роде место для отдыха в Ханты-Мансийске — баня в отреставрированном фюзеляже вертолета. На участке также есть зона с мангалом и чан для купания. База отдыха «Олимпийская деревня» Одно из самых популярных мест для отдыха на природе в Сургуте — база отдыха «Олимпийская деревня». На территории расположены 4 дома, в каждом из которых находится камин-мангал. Гостям также предлагают попариться в бане и искупаться в чане с подогревом на открытом огне. Динопарк, Пыть-Ях Жители Пыть-Яха могут отдохнуть на майских праздниках в динопарке, который известен топиарными фигурами древних рептилий. В парке есть гриль-домики, где удобно расположиться и пожарить шашлыки. Этнопарк «Силава» Жители Урая могут отдохнуть на природе в этнопарке «Силава», где можно арендовать дом и сходить в баню. Гостям даже готовы предоставить услуги шашлычника. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута разобрали почти все загородные коттеджи на базах отдыха. Ажиотаж пришелся на майские праздники.
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© Служба новостей «URA.RU»
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