Где в ХМАО пожарить шашлыки в майские праздники. Фото

07 мая 2024 в 13:10 Размер текста - 17 +

В ХМАО с 26 апреля введен особый противопожарный режим, который, в частности, запрещает жарить шашлыки на открытом огне и в мангале на природе. Штрафы за пожар в лесу составляют от 50 тысяч до 2 миллионов рублей в зависимости от статуса нарушителя. URA.RU подготовило подборку мест, где в ХМАО можно безопасно пожарить мясо. Гриль-парк Finland Арендовать домик с гриль-зоной в Ханты-Мансийске можно в парке Finland. Гостям предлагают на выбор 10 домиков в финском стиле, где есть гриль-установки с вытяжкой. Также на территории есть беседки с мангалом и скамейками. Баня в вертолете Уникальное в своем роде место для отдыха в Ханты-Мансийске — баня в отреставрированном фюзеляже вертолета. На участке также есть зона с мангалом и чан для купания. База отдыха «Олимпийская деревня» Одно из самых популярных мест для отдыха на природе в Сургуте — база отдыха «Олимпийская деревня». На территории расположены 4 дома, в каждом из которых находится камин-мангал. Гостям также предлагают попариться в бане и искупаться в чане с подогревом на открытом огне. Динопарк, Пыть-Ях Жители Пыть-Яха могут отдохнуть на майских праздниках в динопарке, который известен топиарными фигурами древних рептилий. В парке есть гриль-домики, где удобно расположиться и пожарить шашлыки. Этнопарк «Силава» Жители Урая могут отдохнуть на природе в этнопарке «Силава», где можно арендовать дом и сходить в баню. Гостям даже готовы предоставить услуги шашлычника. Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута разобрали почти все загородные коттеджи на базах отдыха. Ажиотаж пришелся на майские праздники.