02 мая 2024

Курганский священник проведет молебен о преодолении паводка в Пасху

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Открытие бойни скота в селе Частоозерье. Курган , молебен, рпц, молитва, батюшка
В соборе на набережной реки Тобол в Кургане проведут молебен о преодолении стихийного бедствия Фото:
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Паводок-2024 в Курганской области

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил совершит религиозный обряд в соборе рядом с набережной, чтобы преодолеть паводок. Планируется, что 5 мая священник проведет молебен о преодолении стихийного бедствия в Троицком соборе, сообщает Курганская епархия в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Митрополит Курганский и Белозерский Даниил совершит 5 мая, в Пасху Христову, в 14:30 в Свято-Троицком соборе на набережной реки Тобол в Кургане молебен о преодолении стихийного бедствия. Владыке будут сослужить клирики епархии. «Нам всем нужно поблагодарить Господа и Его Пречистую Матерь за благодеяния, явленные во время этого трудного времени, которое переживала Курганская область», — указано в группе «Курганская епархия».

После молебна планируется церемония передачи иконы святителя Николая Чудотворца Курганской епархии и открытие пасхального концерта на Троицкой площади в 15 часов. Там выступит заслуженный артист России, народный артист Республики Крым Виктор Сорокин и московский театр песни «ЯР».

Ранее URA.RU писало, что курганские священники только со второй попытки смогли облететь территорию региона и совершить религиозный обряд, чтобы преодолеть паводок. Подобные обряды с участием служителей церкви в регионе проводятся периодически.

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Митрополит Курганский и Белозерский Даниил совершит религиозный обряд в соборе рядом с набережной, чтобы преодолеть паводок. Планируется, что 5 мая священник проведет молебен о преодолении стихийного бедствия в Троицком соборе, сообщает Курганская епархия в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Митрополит Курганский и Белозерский Даниил совершит 5 мая, в Пасху Христову, в 14:30 в Свято-Троицком соборе на набережной реки Тобол в Кургане молебен о преодолении стихийного бедствия. Владыке будут сослужить клирики епархии. «Нам всем нужно поблагодарить Господа и Его Пречистую Матерь за благодеяния, явленные во время этого трудного времени, которое переживала Курганская область», — указано в группе «Курганская епархия». После молебна планируется церемония передачи иконы святителя Николая Чудотворца Курганской епархии и открытие пасхального концерта на Троицкой площади в 15 часов. Там выступит заслуженный артист России, народный артист Республики Крым Виктор Сорокин и московский театр песни «ЯР». Ранее URA.RU писало, что курганские священники только со второй попытки смогли облететь территорию региона и совершить религиозный обряд, чтобы преодолеть паводок. Подобные обряды с участием служителей церкви в регионе проводятся периодически.
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© Служба новостей «URA.RU»
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