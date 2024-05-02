Курганский священник проведет молебен о преодолении паводка в Пасху

03 мая 2024 в 18:36 Размер текста - 17 +

В соборе на набережной реки Тобол в Кургане проведут молебен о преодолении стихийного бедствия Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Митрополит Курганский и Белозерский Даниил совершит религиозный обряд в соборе рядом с набережной, чтобы преодолеть паводок. Планируется, что 5 мая священник проведет молебен о преодолении стихийного бедствия в Троицком соборе, сообщает Курганская епархия в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Митрополит Курганский и Белозерский Даниил совершит 5 мая, в Пасху Христову, в 14:30 в Свято-Троицком соборе на набережной реки Тобол в Кургане молебен о преодолении стихийного бедствия. Владыке будут сослужить клирики епархии. «Нам всем нужно поблагодарить Господа и Его Пречистую Матерь за благодеяния, явленные во время этого трудного времени, которое переживала Курганская область», — указано в группе «Курганская епархия». После молебна планируется церемония передачи иконы святителя Николая Чудотворца Курганской епархии и открытие пасхального концерта на Троицкой площади в 15 часов. Там выступит заслуженный артист России, народный артист Республики Крым Виктор Сорокин и московский театр песни «ЯР». Ранее URA.RU писало, что курганские священники только со второй попытки смогли облететь территорию региона и совершить религиозный обряд, чтобы преодолеть паводок. Подобные обряды с участием служителей церкви в регионе проводятся периодически. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Митрополит Курганский и Белозерский Даниил совершит религиозный обряд в соборе рядом с набережной, чтобы преодолеть паводок. Планируется, что 5 мая священник проведет молебен о преодолении стихийного бедствия в Троицком соборе, сообщает Курганская епархия в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Митрополит Курганский и Белозерский Даниил совершит 5 мая, в Пасху Христову, в 14:30 в Свято-Троицком соборе на набережной реки Тобол в Кургане молебен о преодолении стихийного бедствия. Владыке будут сослужить клирики епархии. «Нам всем нужно поблагодарить Господа и Его Пречистую Матерь за благодеяния, явленные во время этого трудного времени, которое переживала Курганская область», — указано в группе «Курганская епархия». После молебна планируется церемония передачи иконы святителя Николая Чудотворца Курганской епархии и открытие пасхального концерта на Троицкой площади в 15 часов. Там выступит заслуженный артист России, народный артист Республики Крым Виктор Сорокин и московский театр песни «ЯР». Ранее URA.RU писало, что курганские священники только со второй попытки смогли облететь территорию региона и совершить религиозный обряд, чтобы преодолеть паводок. Подобные обряды с участием служителей церкви в регионе проводятся периодически.