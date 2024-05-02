«Дочка» «Лукойла» из ХМАО раскрыла, где летом будут отдыхать нефтяники

«Дочка» «Лукойла» отправит сотрудников отдыхать на курорты России

03 мая 2024 в 19:10 Размер текста - 17 +

Работники «Лукойла» из ХМАО отдохнут в санаториях России Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU Профсоюз компании «Лукойл Западная Сибирь» (дочернее общество «Лукойла» в ХМАО) назвал основные направления отдыха сотрудников. Они поправят здоровье в санаториях Кавказских Минеральных Вод, Черноморского побережья, Тюменской области, Алтайского края, республик Татарстана и Башкортостана. «В первичной профсоюзной организации ООО „Лукойл-Западная Сибирь“ прошло заседание комиссии по распределению путевок на санаторно-курортное лечение. Основные направления оздоровления — санатории Кавказских Минеральных Вод, Черноморского побережья, Тюменской области, Алтайского края, республик Татарстана и Башкортостана», — сообщил профсоюз компании. По данным профсоюза, количество заявлений от сотрудников нефтяной компании превысило число доступных путевок. При распределении направлений на отдых учитывались такие факторы, как стаж работы сотрудника, состав его семьи и наличие медицинских показаний. Согласно коллективному договору, путевку можно получить раз в пять лет, поэтому в первую очередь они предоставлялись тем, кто давно не пользовался этой возможностью. Счастливчики получили уведомление по электронной почте. Ранее URA.RU писало, что дочернее общество «Роснефти» в ХМАО — «РН-Юганскнефтегаз» закупает путевки для сотрудников в Сочи. Нефтяники потратят на отдых коллектива больше 160 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Профсоюз компании «Лукойл Западная Сибирь» (дочернее общество «Лукойла» в ХМАО) назвал основные направления отдыха сотрудников. Они поправят здоровье в санаториях Кавказских Минеральных Вод, Черноморского побережья, Тюменской области, Алтайского края, республик Татарстана и Башкортостана. «В первичной профсоюзной организации ООО „Лукойл-Западная Сибирь“ прошло заседание комиссии по распределению путевок на санаторно-курортное лечение. Основные направления оздоровления — санатории Кавказских Минеральных Вод, Черноморского побережья, Тюменской области, Алтайского края, республик Татарстана и Башкортостана», — сообщил профсоюз компании. По данным профсоюза, количество заявлений от сотрудников нефтяной компании превысило число доступных путевок. При распределении направлений на отдых учитывались такие факторы, как стаж работы сотрудника, состав его семьи и наличие медицинских показаний. Согласно коллективному договору, путевку можно получить раз в пять лет, поэтому в первую очередь они предоставлялись тем, кто давно не пользовался этой возможностью. Счастливчики получили уведомление по электронной почте. Ранее URA.RU писало, что дочернее общество «Роснефти» в ХМАО — «РН-Юганскнефтегаз» закупает путевки для сотрудников в Сочи. Нефтяники потратят на отдых коллектива больше 160 миллионов рублей.