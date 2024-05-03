Госдума отменила пленарные заседания 7 и 16 мая и перенесла их 10 и 13 мая. Об этом сообщается в документе, размещенном в думской электронной базе.
«Отменить заседания Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7 и 16 мая 2024 года», — говорится на сайте. Госдумы планируется провести их 10 и 13 мая.
Инаугурация Путина пройдет 7 мая. Согласно законодательству, в этот день кабмин сложит свои полномочия. Новое правительство будет утверждать Госдума, а затем — назначать президент. URA.RU в своем материале подробно рассказывало, где и когда пройдет инаугурация Владимира Путина.
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