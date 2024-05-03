Госдума отменила пленарные заседания 7 и 16 мая

03 мая 2024 в 21:19 Размер текста - 17 +

ГД может отменить пленарные заседания 7 и 16 мая и провести их 10 и 13 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Инаугурация президента России Госдума отменила пленарные заседания 7 и 16 мая и перенесла их 10 и 13 мая. Об этом сообщается в документе, размещенном в думской электронной базе. «Отменить заседания Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7 и 16 мая 2024 года», — говорится на сайте. Госдумы планируется провести их 10 и 13 мая. Инаугурация Путина пройдет 7 мая. Согласно законодательству, в этот день кабмин сложит свои полномочия. Новое правительство будет утверждать Госдума, а затем — назначать президент. URA.RU в своем материале подробно рассказывало, где и когда пройдет инаугурация Владимира Путина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Госдума отменила пленарные заседания 7 и 16 мая и перенесла их 10 и 13 мая. Об этом сообщается в документе, размещенном в думской электронной базе. «Отменить заседания Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7 и 16 мая 2024 года», — говорится на сайте. Госдумы планируется провести их 10 и 13 мая. Инаугурация Путина пройдет 7 мая. Согласно законодательству, в этот день кабмин сложит свои полномочия. Новое правительство будет утверждать Госдума, а затем — назначать президент. URA.RU в своем материале подробно рассказывало, где и когда пройдет инаугурация Владимира Путина.