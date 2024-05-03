Госдума отменила пленарные заседания 7 и 16 мая

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Красная площадь. Москва, госдума, государственная дума, российский флаг, памятник георгию победоносцу, триколор, флаг россии, москва
ГД может отменить пленарные заседания 7 и 16 мая и провести их 10 и 13 мая Фото:
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Инаугурация президента России

Госдума отменила пленарные заседания 7 и 16 мая и перенесла их 10 и 13 мая. Об этом сообщается в документе, размещенном в думской электронной базе.

«Отменить заседания Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7 и 16 мая 2024 года», — говорится на сайте. Госдумы планируется провести их 10 и 13 мая.

Инаугурация Путина пройдет 7 мая. Согласно законодательству, в этот день кабмин сложит свои полномочия. Новое правительство будет утверждать Госдума, а затем — назначать президент. URA.RU в своем материале подробно рассказывало, где и когда пройдет инаугурация Владимира Путина.

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Госдума отменила пленарные заседания 7 и 16 мая и перенесла их 10 и 13 мая. Об этом сообщается в документе, размещенном в думской электронной базе. «Отменить заседания Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7 и 16 мая 2024 года», — говорится на сайте. Госдумы планируется провести их 10 и 13 мая. Инаугурация Путина пройдет 7 мая. Согласно законодательству, в этот день кабмин сложит свои полномочия. Новое правительство будет утверждать Госдума, а затем — назначать президент. URA.RU в своем материале подробно рассказывало, где и когда пройдет инаугурация Владимира Путина.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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