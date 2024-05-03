Любая атака на Крымский мост обернется возмездием: основные заявления Захаровой

Захарова: Украина готовится к новой атаке на Крымский мост

03 мая 2024 в 19:19 Размер текста - 17 +

Мария Захарова заявила, что ОДКБ в любом случае будет эффективной структурой Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев готовит удар по Крымскому мосту и предупредила западные страны о последствиях. Ее главные заявления в ходе брифинга — в материале URA.RU. Новая атака на Крымский мост «Киев открыто ведет подготовку к новой атаке на Крымский мост при поддержке Запада», — сказала Захарова в ходе брифинга. Она предупредила западные страны о том, что любые агрессивные действия в отношении Крыма обернутся провалом, а за ними последует удар возмездия. Кишинев продолжает давить оппозицию Захарова сказала, что молдавские власти продолжают давление на политическую оппозицию и главу Гагаузии Евгению Гуцул. При этом противоправность избранного Кишиневым курса становится очевидной даже для западных спонсоров. Договор о коллективной безопасности (ОДКБ) Организация ОДКБ при любых раскладах останется эффективной структурой обеспечения безопасности в Евразии, отметила Захарова. При этом она отметила, что вопрос о выходе нужно адресовать Еревану, а Москва не ставит под сомнение его суверенное право самостоятельно определять свой внешнеполитический курс. Ответ главе МИД Британии Дэвиду Кэмерону Захарова прокомментировала слова Кэмерона о праве Киева использовать британские вооружения для ударов по России. Дипломат отметила, что впервые настолько откровенно западный политик признал то, что Запад ведет войну против России руками украинцев. РФ не будет вмешиваться в дела других стран Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела других стран, отметила представитель МИД РФ. По ее словам, в РФ заинтересованы в мирном, стабильном, благополучном развитии всех стран Южного Кавказа, включая Грузию. Ограничение судов РФ в Балтийском море Россия примет жесткие ответные меры в случае ограничения прав судоходства российских судов в Балтийском море, заявила Захарова. Она сказала, что любые попытки ограничения прав судоходства российских судов будут расценены как очередной недружественный шаг. Поставленное Киеву оружие уже «всплывает» в странах коллективного Запада По словам Захаровой, вооружения, поставленные на Украину, уже появляются в западных странах. Она подчеркнула, что с помощью него совершаются теракты, а также это оружие всплывает и в зонах конфликтов. Украина вымещает зло за провалы на фронте на советском наследии Представитель МИД считает, что Киев за свои провалы на фронте вымещает зло в борьбе с советским наследием и переписыванием истории. Захарова подчеркнула, что у киевского режима не получится стереть память о советских воинах. Россия всегда будет с благодарностью помнить о тех, кто ценой своей жизни отстоял мир, заключила она. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Киев готовит удар по Крымскому мосту и предупредила западные страны о последствиях. Ее главные заявления в ходе брифинга — в материале URA.RU. «Киев открыто ведет подготовку к новой атаке на Крымский мост при поддержке Запада», — сказала Захарова в ходе брифинга. Она предупредила западные страны о том, что любые агрессивные действия в отношении Крыма обернутся провалом, а за ними последует удар возмездия. Захарова сказала, что молдавские власти продолжают давление на политическую оппозицию и главу Гагаузии Евгению Гуцул. При этом противоправность избранного Кишиневым курса становится очевидной даже для западных спонсоров. Организация ОДКБ при любых раскладах останется эффективной структурой обеспечения безопасности в Евразии, отметила Захарова. При этом она отметила, что вопрос о выходе нужно адресовать Еревану, а Москва не ставит под сомнение его суверенное право самостоятельно определять свой внешнеполитический курс. Захарова прокомментировала слова Кэмерона о праве Киева использовать британские вооружения для ударов по России. Дипломат отметила, что впервые настолько откровенно западный политик признал то, что Запад ведет войну против России руками украинцев. Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние дела других стран, отметила представитель МИД РФ. По ее словам, в РФ заинтересованы в мирном, стабильном, благополучном развитии всех стран Южного Кавказа, включая Грузию. Россия примет жесткие ответные меры в случае ограничения прав судоходства российских судов в Балтийском море, заявила Захарова. Она сказала, что любые попытки ограничения прав судоходства российских судов будут расценены как очередной недружественный шаг. По словам Захаровой, вооружения, поставленные на Украину, уже появляются в западных странах. Она подчеркнула, что с помощью него совершаются теракты, а также это оружие всплывает и в зонах конфликтов. Представитель МИД считает, что Киев за свои провалы на фронте вымещает зло в борьбе с советским наследием и переписыванием истории. Захарова подчеркнула, что у киевского режима не получится стереть память о советских воинах. Россия всегда будет с благодарностью помнить о тех, кто ценой своей жизни отстоял мир, заключила она.