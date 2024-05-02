02 мая 2024

В ЯНАО оленевод задушил волка, порезавшего его овец

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Выставка "Сокровища Севера - 2015" на ВДНХ. Москва, чучело, волк, хищник
Волка искали по путанным следам на снегу (архивное фото) Фото:

В Приуральском районе ЯНАО оленевод Николай Валеев нашел и задушил погрызшего его оленей волка. Хищник напал на стадо и ранил четырех оленей. Оленевод нашел «обидчика» по следам на снегу. Трофей мужчина закопал у себя во дворе, сообщает telegram-канал «ЧП Ямал».

«В Приуралье северянин нашел и задушил погрызшего его оленей волка. Оленевод Николай Валеев из Приуральского района отомстил волку, который напал на его стадо. Хищник покусал четверых оленей ямальца. Мужчина обнаружил раненых животных, когда приехал к стаду делать загон», — рассказывают авторы канала.

Волка искали по путанным следам на снегу. «Но я его следы нашел и погнался за ним», — цитирует канал слова Николая Валеева.

Оленевод настиг волка и задушил его. «Животное, к слову, немаленькое — полтора метра в длину, весом 45 кг. Трофей Николай Валеев забрал с собой и закопал в снегу у себя во дворе», — комментирует источник действия ямальца.

Агентство URA.RU направило в окружной департамент природных ресурсов и экологии запрос с просьбой прокомментировать действия оленевода. Ответ ожидается.

Ранее сообщалось, что в Байдарацкой тундре во время сильной пурги волки растерзали 15 оленей. Хищников было слишком много и отогнать их в силу сложных погодных условий от стада люди не успели. По причине затяжной весны оленеводы ЯНАО не успевают перегнать стада. Задержка касланий (перемещения оленьего стада) привела к пробке на одном из маршрутов в районе реки Обь.

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В Приуральском районе ЯНАО оленевод Николай Валеев нашел и задушил погрызшего его оленей волка. Хищник напал на стадо и ранил четырех оленей. Оленевод нашел «обидчика» по следам на снегу. Трофей мужчина закопал у себя во дворе, сообщает telegram-канал «ЧП Ямал». «В Приуралье северянин нашел и задушил погрызшего его оленей волка. Оленевод Николай Валеев из Приуральского района отомстил волку, который напал на его стадо. Хищник покусал четверых оленей ямальца. Мужчина обнаружил раненых животных, когда приехал к стаду делать загон», — рассказывают авторы канала. Волка искали по путанным следам на снегу. «Но я его следы нашел и погнался за ним», — цитирует канал слова Николая Валеева. Оленевод настиг волка и задушил его. «Животное, к слову, немаленькое — полтора метра в длину, весом 45 кг. Трофей Николай Валеев забрал с собой и закопал в снегу у себя во дворе», — комментирует источник действия ямальца. Агентство URA.RU направило в окружной департамент природных ресурсов и экологии запрос с просьбой прокомментировать действия оленевода. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что в Байдарацкой тундре во время сильной пурги волки растерзали 15 оленей. Хищников было слишком много и отогнать их в силу сложных погодных условий от стада люди не успели. По причине затяжной весны оленеводы ЯНАО не успевают перегнать стада. Задержка касланий (перемещения оленьего стада) привела к пробке на одном из маршрутов в районе реки Обь.
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