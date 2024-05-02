02 мая 2024

Певица Черкунова раскрыла свой фирменный рецепт кулича на Пасху. Инфографика

© Служба новостей «URA.RU»
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Православная Пасха в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, пасха, прихожане, служба, религия, куличи пасхальные, православие
Рецепт «звездного кулича» от курганской певицы из группы Total Фото:

В Кургане готовятся к празднованию Пасхи. Главными атрибутами праздника являются окрашенные пасхальные яйца и кулич. Корреспондент URA.RU поговорила со знаменитостью из Кургана, певицей Мариной Черкуновой, чтобы узнать у них их фирменные рецепты куличей.

«Я часто готовлю банановый кулич. Он выпекается как кекс, но получается очень вкусным. У нас в семье даже борьба начинается за то, кто первым попробует кулич», — рассказала URA.RU лидер группы Total и уроженка Кургана Марина Черкунова. Рецепт бананового кулича, рассказала певица, подойдет для тех, кто придерживается правильного рациона питания.

Что нужно для приготовления «звездного» кулича:

  • Банан — три штуки;
  • Финики — шесть штук;
  • Кокосовое масло — три ст. ложки;
  • Яйцо — две штуки;
  • Греческий йогурт (можно заменить яблочным пюре) — четыре ст. ложки;
  • Мука из бурого риса (можно заменить гречневой мукой) — 130 г;
  • Лимонный сок — две ст. ложки;
  • Разрыхлитель — одна ч. ложка;
  • Соль — щепотка;
  • Корица — ½ ч. ложки;
  • Кардамон — одна ч. ложка;
  • Грецкий орех — 50 г.

Процесс приготовления кулича Марина Черкунова описывает так: все ингредиенты разминаем. Финики нужно нарезать на мелкие кусочки. Грецкий орех тоже нарезать мелко. Певица поделилась, что и орехи и финики можно резать и крупно, в зависимости от того, как нравится. Далее смешать бананы, размять их вилкой, добавить в одну миску к финикам, кокосовому масло и яйцам. После этого — взбить. Йогурт и муку нужно замешать до консистенции чуть плотнее оладьев. Далее нужно залить общую смесь в форму и выпекать. Его можно украсить как пасхальный кулич.

Рецепт бананового кулича на пасху от курганской певицы Марины Черкуновой
Рецепт бананового кулича на пасху от курганской певицы Марины Черкуновой

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В Кургане готовятся к празднованию Пасхи. Главными атрибутами праздника являются окрашенные пасхальные яйца и кулич. Корреспондент URA.RU поговорила со знаменитостью из Кургана, певицей Мариной Черкуновой, чтобы узнать у них их фирменные рецепты куличей. «Я часто готовлю банановый кулич. Он выпекается как кекс, но получается очень вкусным. У нас в семье даже борьба начинается за то, кто первым попробует кулич», — рассказала URA.RU лидер группы Total и уроженка Кургана Марина Черкунова. Рецепт бананового кулича, рассказала певица, подойдет для тех, кто придерживается правильного рациона питания. Что нужно для приготовления «звездного» кулича: Процесс приготовления кулича Марина Черкунова описывает так: все ингредиенты разминаем. Финики нужно нарезать на мелкие кусочки. Грецкий орех тоже нарезать мелко. Певица поделилась, что и орехи и финики можно резать и крупно, в зависимости от того, как нравится. Далее смешать бананы, размять их вилкой, добавить в одну миску к финикам, кокосовому масло и яйцам. После этого — взбить. Йогурт и муку нужно замешать до консистенции чуть плотнее оладьев. Далее нужно залить общую смесь в форму и выпекать. Его можно украсить как пасхальный кулич.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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