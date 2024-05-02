Певица Черкунова раскрыла свой фирменный рецепт кулича на Пасху. Инфографика

03 мая 2024 в 20:50 Размер текста - 17 +

Рецепт «звездного кулича» от курганской певицы из группы Total Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В Кургане готовятся к празднованию Пасхи. Главными атрибутами праздника являются окрашенные пасхальные яйца и кулич. Корреспондент URA.RU поговорила со знаменитостью из Кургана, певицей Мариной Черкуновой, чтобы узнать у них их фирменные рецепты куличей. «Я часто готовлю банановый кулич. Он выпекается как кекс, но получается очень вкусным. У нас в семье даже борьба начинается за то, кто первым попробует кулич», — рассказала URA.RU лидер группы Total и уроженка Кургана Марина Черкунова. Рецепт бананового кулича, рассказала певица, подойдет для тех, кто придерживается правильного рациона питания. Что нужно для приготовления «звездного» кулича: Банан — три штуки;

Финики — шесть штук;

Кокосовое масло — три ст. ложки;

Яйцо — две штуки;

Греческий йогурт (можно заменить яблочным пюре) — четыре ст. ложки;

Мука из бурого риса (можно заменить гречневой мукой) — 130 г;

Лимонный сок — две ст. ложки;

Разрыхлитель — одна ч. ложка;

Соль — щепотка;

Корица — ½ ч. ложки;

Кардамон — одна ч. ложка;

Грецкий орех — 50 г. Процесс приготовления кулича Марина Черкунова описывает так: все ингредиенты разминаем. Финики нужно нарезать на мелкие кусочки. Грецкий орех тоже нарезать мелко. Певица поделилась, что и орехи и финики можно резать и крупно, в зависимости от того, как нравится. Далее смешать бананы, размять их вилкой, добавить в одну миску к финикам, кокосовому масло и яйцам. После этого — взбить. Йогурт и муку нужно замешать до консистенции чуть плотнее оладьев. Далее нужно залить общую смесь в форму и выпекать. Его можно украсить как пасхальный кулич. Рецепт бананового кулича на пасху от курганской певицы Марины Черкуновой URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане готовятся к празднованию Пасхи. Главными атрибутами праздника являются окрашенные пасхальные яйца и кулич. Корреспондент URA.RU поговорила со знаменитостью из Кургана, певицей Мариной Черкуновой, чтобы узнать у них их фирменные рецепты куличей. «Я часто готовлю банановый кулич. Он выпекается как кекс, но получается очень вкусным. У нас в семье даже борьба начинается за то, кто первым попробует кулич», — рассказала URA.RU лидер группы Total и уроженка Кургана Марина Черкунова. Рецепт бананового кулича, рассказала певица, подойдет для тех, кто придерживается правильного рациона питания. Что нужно для приготовления «звездного» кулича: Процесс приготовления кулича Марина Черкунова описывает так: все ингредиенты разминаем. Финики нужно нарезать на мелкие кусочки. Грецкий орех тоже нарезать мелко. Певица поделилась, что и орехи и финики можно резать и крупно, в зависимости от того, как нравится. Далее смешать бананы, размять их вилкой, добавить в одну миску к финикам, кокосовому масло и яйцам. После этого — взбить. Йогурт и муку нужно замешать до консистенции чуть плотнее оладьев. Далее нужно залить общую смесь в форму и выпекать. Его можно украсить как пасхальный кулич.