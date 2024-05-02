В Кургане готовятся к празднованию Пасхи. Главными атрибутами праздника являются окрашенные пасхальные яйца и кулич. Корреспондент URA.RU поговорила со знаменитостью из Кургана, певицей Мариной Черкуновой, чтобы узнать у них их фирменные рецепты куличей.
«Я часто готовлю банановый кулич. Он выпекается как кекс, но получается очень вкусным. У нас в семье даже борьба начинается за то, кто первым попробует кулич», — рассказала URA.RU лидер группы Total и уроженка Кургана Марина Черкунова. Рецепт бананового кулича, рассказала певица, подойдет для тех, кто придерживается правильного рациона питания.
Что нужно для приготовления «звездного» кулича:
- Банан — три штуки;
- Финики — шесть штук;
- Кокосовое масло — три ст. ложки;
- Яйцо — две штуки;
- Греческий йогурт (можно заменить яблочным пюре) — четыре ст. ложки;
- Мука из бурого риса (можно заменить гречневой мукой) — 130 г;
- Лимонный сок — две ст. ложки;
- Разрыхлитель — одна ч. ложка;
- Соль — щепотка;
- Корица — ½ ч. ложки;
- Кардамон — одна ч. ложка;
- Грецкий орех — 50 г.
Процесс приготовления кулича Марина Черкунова описывает так: все ингредиенты разминаем. Финики нужно нарезать на мелкие кусочки. Грецкий орех тоже нарезать мелко. Певица поделилась, что и орехи и финики можно резать и крупно, в зависимости от того, как нравится. Далее смешать бананы, размять их вилкой, добавить в одну миску к финикам, кокосовому масло и яйцам. После этого — взбить. Йогурт и муку нужно замешать до консистенции чуть плотнее оладьев. Далее нужно залить общую смесь в форму и выпекать. Его можно украсить как пасхальный кулич.
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