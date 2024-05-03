Власти США передадут Украине новые беспилотники, которые будут оснащены пулеметами, противотанковыми ракетами и средствами наблюдения. Об этом сообщает издание Defence Industry Europe.
«Украина получит от США новые дроны. Компания Feloni Aero предложит Украине дроны, которые могут быть оснащены пулеметом калибра 5.56 мм, а также противотанковыми ракетами и передовыми средствами наблюдения», — говорится в
Уточняется, что дата передачи новых дронов не сообщается. В настоящее время ведется только их разработка, добавили в издании.
Удар по моральному духу Вооруженных сил Украины был нанесен задержками в поставках военной помощи Киеву со стороны США, передает «Национальная служба новостей». Это также стало причиной неспособности украинской армии сражаться. Утром 3 мая российская армия нанесла мощный удар по складам с боекомплектами в пригороде Харькова. Взрывы были слышны в Слободском районе города в 20 км от Чугуева.
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