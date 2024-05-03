03 мая 2024

США передадут ВСУ дроны, оснащенные пулеметами

© Служба новостей «URA.RU»
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Перспективные БпЛА представленные Сергею Шойгу. Stock, бпла, беспилотник, дрон
В настоящее время идет разработка новых беспилотников Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Власти США передадут Украине новые беспилотники, которые будут оснащены пулеметами, противотанковыми ракетами и средствами наблюдения. Об этом сообщает издание Defence Industry Europe.

«Украина получит от США новые дроны. Компания Feloni Aero предложит Украине дроны, которые могут быть оснащены пулеметом калибра 5.56 мм, а также противотанковыми ракетами и передовыми средствами наблюдения», — говорится в сообщении Defence Industry Europe.

Уточняется, что дата передачи новых дронов не сообщается. В настоящее время ведется только их разработка, добавили в издании.

Удар по моральному духу Вооруженных сил Украины был нанесен задержками в поставках военной помощи Киеву со стороны США, передает «Национальная служба новостей». Это также стало причиной неспособности украинской армии сражаться. Утром 3 мая российская армия нанесла мощный удар по складам с боекомплектами в пригороде Харькова. Взрывы были слышны в Слободском районе города в 20 км от Чугуева.

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Власти США передадут Украине новые беспилотники, которые будут оснащены пулеметами, противотанковыми ракетами и средствами наблюдения. Об этом сообщает издание Defence Industry Europe. «Украина получит от США новые дроны. Компания Feloni Aero предложит Украине дроны, которые могут быть оснащены пулеметом калибра 5.56 мм, а также противотанковыми ракетами и передовыми средствами наблюдения», — говорится в сообщении Defence Industry Europe. Уточняется, что дата передачи новых дронов не сообщается. В настоящее время ведется только их разработка, добавили в издании. Удар по моральному духу Вооруженных сил Украины был нанесен задержками в поставках военной помощи Киеву со стороны США, передает «Национальная служба новостей». Это также стало причиной неспособности украинской армии сражаться. Утром 3 мая российская армия нанесла мощный удар по складам с боекомплектами в пригороде Харькова. Взрывы были слышны в Слободском районе города в 20 км от Чугуева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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