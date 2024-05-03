Военные РФ нанесли мощный удар по складам с боеприпасами в пригороде Харькова

03 мая 2024 в 15:18 Размер текста - 17 +

Российские войска нанесли удар по складам ВСУ с боекомплектом в городе Чугуев Харьковской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные нанесли мощный удар по складам с боекомплектами в пригороде Харькова. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег. «В 11:40 в пригороде Харькова Чугуеве прозвучали два взрыва. По сообщениям сопротивления, взрывы были в направлении складов, где всю неделю разгружались грузовики», — передают РИА Новости слова координатора. Сергей Лебедев добавил, что взрывы были настолько мощными, что их слышали в Слободском районе города в 20 км от Чугуева. В ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери украинской армии. По его словам, ВСУ потеряли более 100 тысяч военных за 2024 год. А армия РФ с начала года освободила 547 квадратных километров в зоне СВО. Например, только за последние две недели вооруженные силы освободили населенные пункты Новобахмутовка, Семеновка, Бердычи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские военные нанесли мощный удар по складам с боекомплектами в пригороде Харькова. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег. «В 11:40 в пригороде Харькова Чугуеве прозвучали два взрыва. По сообщениям сопротивления, взрывы были в направлении складов, где всю неделю разгружались грузовики», — передают РИА Новости слова координатора. Сергей Лебедев добавил, что взрывы были настолько мощными, что их слышали в Слободском районе города в 20 км от Чугуева. В ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери украинской армии. По его словам, ВСУ потеряли более 100 тысяч военных за 2024 год. А армия РФ с начала года освободила 547 квадратных километров в зоне СВО. Например, только за последние две недели вооруженные силы освободили населенные пункты Новобахмутовка, Семеновка, Бердычи.