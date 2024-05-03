Военные РФ нанесли мощный удар по складам с боеприпасами в пригороде Харькова

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Учебный центр Елань. Екатеринбург, ангар, военный склад
Российские войска нанесли удар по складам ВСУ с боекомплектом в городе Чугуев Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные нанесли мощный удар по складам с боекомплектами в пригороде Харькова. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег.

«В 11:40 в пригороде Харькова Чугуеве прозвучали два взрыва. По сообщениям сопротивления, взрывы были в направлении складов, где всю неделю разгружались грузовики», — передают РИА Новости слова координатора. Сергей Лебедев добавил, что взрывы были настолько мощными, что их слышали в Слободском районе города в 20 км от Чугуева.

В ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери украинской армии. По его словам, ВСУ потеряли более 100 тысяч военных за 2024 год. А армия РФ с начала года освободила 547 квадратных километров в зоне СВО. Например, только за последние две недели вооруженные силы освободили населенные пункты Новобахмутовка, Семеновка, Бердычи.

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Российские военные нанесли мощный удар по складам с боекомплектами в пригороде Харькова. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на коллег. «В 11:40 в пригороде Харькова Чугуеве прозвучали два взрыва. По сообщениям сопротивления, взрывы были в направлении складов, где всю неделю разгружались грузовики», — передают РИА Новости слова координатора. Сергей Лебедев добавил, что взрывы были настолько мощными, что их слышали в Слободском районе города в 20 км от Чугуева. В ходе селекторного совещания с руководящим составом ВС РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу озвучил потери украинской армии. По его словам, ВСУ потеряли более 100 тысяч военных за 2024 год. А армия РФ с начала года освободила 547 квадратных километров в зоне СВО. Например, только за последние две недели вооруженные силы освободили населенные пункты Новобахмутовка, Семеновка, Бердычи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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