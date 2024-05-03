Жители Тюменской области из-за снегопада остались без электричества

Обильные снегопады и минусовые температуры в Тюменской области стали причиной проблем с электричеством в отдельных населенных пунктах. «Россети Тюмень» сообщают, что для устранения последствий стихии привлечены 30 специалистов и 10 единиц техники.
«Резкое похолодание, сопровождающееся температурными „качелями“ с переходом через ноль градусов, и обильные осадки в виде мокрого снега стали причиной локальных технологических нарушений в отдельных населенных пунктах Тюменской области. К ликвидации последствий обильного снегопада в зоне ответственности Тюменских электрических сетей привлечены 10 бригад в составе 30 человек и 10 единиц спецтехники», — сообщается в telegram-канале «Россети Тюмень».
В основной сети уже восстановлена подача электроэнергии в селах Ембаево, Яр и Чикча. Продолжаются работы в Левашах, Гусево, Средних и Нижних Тарманах, Лесозаводском, Московском, Тураева и Посохова. Также обрабатываются отдельные заявки жителей региона. Работы по устранению нарушений ведутся в круглосуточном режиме.
Сильный снегопад накрыл Тюменскую область 3 мая. В столице региона из-за непогоды на дорогах образовались девятибалльные пробки. Синоптики обещают за ближайшие два дня выпадение больше двух третей месячной нормы осадков.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Обильные снегопады и минусовые температуры в Тюменской области стали причиной проблем с электричеством в отдельных населенных пунктах. «Россети Тюмень» сообщают, что для устранения последствий стихии привлечены 30 специалистов и 10 единиц техники. «Резкое похолодание, сопровождающееся температурными „качелями“ с переходом через ноль градусов, и обильные осадки в виде мокрого снега стали причиной локальных технологических нарушений в отдельных населенных пунктах Тюменской области. К ликвидации последствий обильного снегопада в зоне ответственности Тюменских электрических сетей привлечены 10 бригад в составе 30 человек и 10 единиц спецтехники», — сообщается в telegram-канале «Россети Тюмень». В основной сети уже восстановлена подача электроэнергии в селах Ембаево, Яр и Чикча. Продолжаются работы в Левашах, Гусево, Средних и Нижних Тарманах, Лесозаводском, Московском, Тураева и Посохова. Также обрабатываются отдельные заявки жителей региона. Работы по устранению нарушений ведутся в круглосуточном режиме. Сильный снегопад накрыл Тюменскую область 3 мая. В столице региона из-за непогоды на дорогах образовались девятибалльные пробки. Синоптики обещают за ближайшие два дня выпадение больше двух третей месячной нормы осадков.