Как худеть правильно

Диетолог Кованова посоветовала вести дневник похудения

04 мая 2024 в 03:56 Размер текста - 17 +

Вместе с планом физических нагрузок важно вести дневник питания Фото: Размик Закарян © URA.RU Нередко худеющие пренебрегают подсчетом калорий и аналитикой качественного содержимого своего рациона. Однако именно такая сводная информация может стать импульсом для последующих эффективных результатов в процессе похудения. Диетолог-нутрициолог София Кованова подчеркнула, что необходимо скрупулезно оценивать баланс в плане соотношения белков, жиров и углеводов, потому что именно тогда станет очевидным, откуда берутся лишние калории. Чтобы похудеть, нужно записывать «Часто люди не учитывают, что попробовали кашу, пока готовили ее ребенку, съели маленький орешек, на работе выпили чашку кофе с молоком. А такие мелочи в итоге составляют значительную долю дневного рациона», — напоминает диетолог-нутрициолог София Кованова, пишут «Известия». Эксперт издания отмечает, что человек, повторяющий «я ничего такого не ем», должен записывать все, что приходится употреблять в течение дня. Именной гармоничный баланс КБЖУ — соотношение калорий, белков, жиров и углеводов — даст ожидаемый эффект. Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Обменным процессам способствует правильное дыхание Тренер Марина Корпан заявила, что любой клетке тела необходим кислород, а при правильном дыхании увеличиваются обменные процессы. Именно так накопленные жиры будут активнее расщепляться и выводиться из организма. «Все, что вы съели, должно превратиться в продукты распада в виде воды, углекислого газа и тепла (энергии). Если у вас недостаточно кислорода, вы не дойдете до последней точки, и все уйдет в жир», — прокомментировала эксперт. Полноценный сон — только на пользу Регулярный сон не позже 23:00 и не менее восьми часов в день помогает запустить процессы снижения веса. Врач-диетолог Анжелика Дюваль подчеркнула, что похудение происходит именно во сне. Если человек игнорирует это, то нервная система постоянно находится в стрессе, что приводит к затягиванию процесса похудения. Дюваль также порекомендовала на начальном этапе не изнурять тело сложными физическими нагрузками. Им лучше предпочесть прогулки, ходьбу и катание на велосипеде. Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Причина набора веса может быть психологической «Многие склонны неосознанно, на автоматизме отделять свое тело от своей психики… Например, человек много времени и сил уделяет диете или правильному питанию, но не худеет», — цитирует «Российская газета» психолога Людмилу Шульгу. Собеседница издания перечисляет несколько ключевых психологических причин набора веса: чувство вины, внутреннюю пустоту и хроническое ощущение небезопасности. По мнению эксперта, человек зачастую начинает больше есть, чтобы их исключить. Однако именно здесь стоит лучше проработать проблему, достигая желаемых результатов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Нередко худеющие пренебрегают подсчетом калорий и аналитикой качественного содержимого своего рациона. Однако именно такая сводная информация может стать импульсом для последующих эффективных результатов в процессе похудения. Диетолог-нутрициолог София Кованова подчеркнула, что необходимо скрупулезно оценивать баланс в плане соотношения белков, жиров и углеводов, потому что именно тогда станет очевидным, откуда берутся лишние калории. «Часто люди не учитывают, что попробовали кашу, пока готовили ее ребенку, съели маленький орешек, на работе выпили чашку кофе с молоком. А такие мелочи в итоге составляют значительную долю дневного рациона», — напоминает диетолог-нутрициолог София Кованова, пишут «Известия». Эксперт издания отмечает, что человек, повторяющий «я ничего такого не ем», должен записывать все, что приходится употреблять в течение дня. Именной гармоничный баланс КБЖУ — соотношение калорий, белков, жиров и углеводов — даст ожидаемый эффект. Тренер Марина Корпан заявила, что любой клетке тела необходим кислород, а при правильном дыхании увеличиваются обменные процессы. Именно так накопленные жиры будут активнее расщепляться и выводиться из организма. «Все, что вы съели, должно превратиться в продукты распада в виде воды, углекислого газа и тепла (энергии). Если у вас недостаточно кислорода, вы не дойдете до последней точки, и все уйдет в жир», — прокомментировала эксперт. Регулярный сон не позже 23:00 и не менее восьми часов в день помогает запустить процессы снижения веса. Врач-диетолог Анжелика Дюваль подчеркнула, что похудение происходит именно во сне. Если человек игнорирует это, то нервная система постоянно находится в стрессе, что приводит к затягиванию процесса похудения. Дюваль также порекомендовала на начальном этапе не изнурять тело сложными физическими нагрузками. Им лучше предпочесть прогулки, ходьбу и катание на велосипеде. «Многие склонны неосознанно, на автоматизме отделять свое тело от своей психики… Например, человек много времени и сил уделяет диете или правильному питанию, но не худеет», — цитирует «Российская газета» психолога Людмилу Шульгу. Собеседница издания перечисляет несколько ключевых психологических причин набора веса: чувство вины, внутреннюю пустоту и хроническое ощущение небезопасности. По мнению эксперта, человек зачастую начинает больше есть, чтобы их исключить. Однако именно здесь стоит лучше проработать проблему, достигая желаемых результатов.