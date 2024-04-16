Врач-диетолог рассказала, как быстро похудеть без вреда для здоровья и голодовки

Врач-диетолог Дюваль: чтобы похудеть, нужно спать по восемь часов
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Недостаток сна приводит к стрессу, что замедляет процесс похудения, заявила Дюваль Фото:

Чтобы похудеть, нужно спать не менее восьми часов и ложиться не позже 23:00. Именно во время сна запускаются процессы снижения веса. Об этом сообщила врач-диетолог Анжелика Дюваль.

«Ложиться нужно не позднее 23:00, а спать при этом — не меньше восьми часов», — передает «Вечерняя Москва» слова Дюваль. Она добавила, что процесс похудения запускается именно во время сна. Если человек игнорирует это, то нервная система постоянно находится в стрессовом состоянии, что приводит к затягиванию процесса похудения.

Также врач-диетолог отметила, что нужно наладить рацион. Он должен быть сбалансированным и не содержать большого количества углеводов. Вечером следует есть только овощи на пару или белки. Среди продуктов, которые повышают вес, Дюваль назвала копчености, консервы, фастфуд, полуфабрикаты и соленую пищу. Также не нужно строить свое похудение на подсчете калорий. Калории — это энергия, поступающая в организм, но важно качество продукта и его количество, поэтому нужно не переедать.

Кроме того, Дюваль порекомендовала добавить физическую активность, но при этом не изнурять тело тренировками. На первом этапе похудения лучше всего гулять, ходить и кататься на велосипеде.

Ранее врач-гастроэнтеролог Светлана Ужевко сообщила, что для похудения нужно постепенно снижать потребляемую калорийность и повышать физическую нагрузку. С таким методом можно снизить вес за несколько месяцев. Также она отметила, что оптимальным темпом похудения для женщин является 0,8-3 килограмма за месяц, для мужчин — 1-3,5 килограмма.

Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков отметил, что для снижения веса женщина в среднем должна потреблять не более 1500 калорий в день, а мужчина — не более 1800-2000 калорий. Также следует отдавать предпочтение здоровой пище, передает MK.RU.

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Чтобы похудеть, нужно спать не менее восьми часов и ложиться не позже 23:00. Именно во время сна запускаются процессы снижения веса. Об этом сообщила врач-диетолог Анжелика Дюваль. «Ложиться нужно не позднее 23:00, а спать при этом — не меньше восьми часов», — передает «Вечерняя Москва» слова Дюваль. Она добавила, что процесс похудения запускается именно во время сна. Если человек игнорирует это, то нервная система постоянно находится в стрессовом состоянии, что приводит к затягиванию процесса похудения. Также врач-диетолог отметила, что нужно наладить рацион. Он должен быть сбалансированным и не содержать большого количества углеводов. Вечером следует есть только овощи на пару или белки. Среди продуктов, которые повышают вес, Дюваль назвала копчености, консервы, фастфуд, полуфабрикаты и соленую пищу. Также не нужно строить свое похудение на подсчете калорий. Калории — это энергия, поступающая в организм, но важно качество продукта и его количество, поэтому нужно не переедать. Кроме того, Дюваль порекомендовала добавить физическую активность, но при этом не изнурять тело тренировками. На первом этапе похудения лучше всего гулять, ходить и кататься на велосипеде. Ранее врач-гастроэнтеролог Светлана Ужевко сообщила, что для похудения нужно постепенно снижать потребляемую калорийность и повышать физическую нагрузку. С таким методом можно снизить вес за несколько месяцев. Также она отметила, что оптимальным темпом похудения для женщин является 0,8-3 килограмма за месяц, для мужчин — 1-3,5 килограмма. Глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков отметил, что для снижения веса женщина в среднем должна потреблять не более 1500 калорий в день, а мужчина — не более 1800-2000 калорий. Также следует отдавать предпочтение здоровой пище, передает MK.RU.
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