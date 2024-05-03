Bloomberg: СВО помогла выявить коррупционные риски в Минобороны Украины

На Украине считают что, СВО помогла выявить специфические коррупционные риски в министерстве обороны страны. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир.
«Введен „двухэтапный механизм“ закупок в министерстве обороны. Ведомство определяет политику закупок, контролирует и проверяет качество, в то время как две государственные компании осуществляют надзор за закупками, стремясь минимизировать потенциальные риски», — пишет
Он также подчеркнул, что министерство обороны Украины усилило свое участие в программе НАТО, целью которой является помощь странам в проведении оборонных реформ и борьбе с коррупцией. Эти меры направлены на минимизацию коррупционных рисков и повышение эффективности оборонного сектора.
Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял о том, что на Украине недостаточно хорошо борются с коррупцией, писала «Национальная служба новостей». Также он подчеркнул, что в рядах политиков нет единства из-за нынешнего конфликта.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.