Bloomberg: СВО помогла выявить коррупционные риски в Минобороны Украины

04 мая 2024 в 04:11 Размер текста - 17 +

Мер по предотвращению коррупции в Украине недостаточно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине На Украине считают что, СВО помогла выявить специфические коррупционные риски в министерстве обороны страны. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир. «Введен „двухэтапный механизм“ закупок в министерстве обороны. Ведомство определяет политику закупок, контролирует и проверяет качество, в то время как две государственные компании осуществляют надзор за закупками, стремясь минимизировать потенциальные риски», — пишет Bloomberg со ссылкой на Джигира. Он также подчеркнул, что министерство обороны Украины усилило свое участие в программе НАТО, целью которой является помощь странам в проведении оборонных реформ и борьбе с коррупцией. Эти меры направлены на минимизацию коррупционных рисков и повышение эффективности оборонного сектора. Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял о том, что на Украине недостаточно хорошо борются с коррупцией, писала «Национальная служба новостей». Также он подчеркнул, что в рядах политиков нет единства из-за нынешнего конфликта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Украине считают что, СВО помогла выявить специфические коррупционные риски в министерстве обороны страны. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир. «Введен „двухэтапный механизм“ закупок в министерстве обороны. Ведомство определяет политику закупок, контролирует и проверяет качество, в то время как две государственные компании осуществляют надзор за закупками, стремясь минимизировать потенциальные риски», — пишет Bloomberg со ссылкой на Джигира. Он также подчеркнул, что министерство обороны Украины усилило свое участие в программе НАТО, целью которой является помощь странам в проведении оборонных реформ и борьбе с коррупцией. Эти меры направлены на минимизацию коррупционных рисков и повышение эффективности оборонного сектора. Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял о том, что на Украине недостаточно хорошо борются с коррупцией, писала «Национальная служба новостей». Также он подчеркнул, что в рядах политиков нет единства из-за нынешнего конфликта.