03 мая 2024

Bloomberg: СВО помогла выявить коррупционные риски в Минобороны Украины

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Мер по предотвращению коррупции в Украине недостаточно Фото:
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На Украине считают что, СВО помогла выявить специфические коррупционные риски в министерстве обороны страны. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир.

«Введен „двухэтапный механизм“ закупок в министерстве обороны. Ведомство определяет политику закупок, контролирует и проверяет качество, в то время как две государственные компании осуществляют надзор за закупками, стремясь минимизировать потенциальные риски», — пишет Bloomberg со ссылкой на Джигира.

Он также подчеркнул, что министерство обороны Украины усилило свое участие в программе НАТО, целью которой является помощь странам в проведении оборонных реформ и борьбе с коррупцией. Эти меры направлены на минимизацию коррупционных рисков и повышение эффективности оборонного сектора.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял о том, что на Украине недостаточно хорошо борются с коррупцией, писала «Национальная служба новостей». Также он подчеркнул, что в рядах политиков нет единства из-за нынешнего конфликта.

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На Украине считают что, СВО помогла выявить специфические коррупционные риски в министерстве обороны страны. Об этом заявил заместитель министра обороны Украины Юрий Джигир. «Введен „двухэтапный механизм“ закупок в министерстве обороны. Ведомство определяет политику закупок, контролирует и проверяет качество, в то время как две государственные компании осуществляют надзор за закупками, стремясь минимизировать потенциальные риски», — пишет Bloomberg со ссылкой на Джигира. Он также подчеркнул, что министерство обороны Украины усилило свое участие в программе НАТО, целью которой является помощь странам в проведении оборонных реформ и борьбе с коррупцией. Эти меры направлены на минимизацию коррупционных рисков и повышение эффективности оборонного сектора. Ранее мэр Киева Виталий Кличко заявлял о том, что на Украине недостаточно хорошо борются с коррупцией, писала «Национальная служба новостей». Также он подчеркнул, что в рядах политиков нет единства из-за нынешнего конфликта.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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