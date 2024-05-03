На Украине объяснили «исчезновение» министра обороны Умерова

УНИАН: минобороны Украины объяснило подписи зама в приказе командировкой Умерова

04 мая 2024 в 05:37 Размер текста - 17 +

Сейчас Рустем Умеров находится в командировке Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заместитель главы министерства обороны Украины Иван Гаврилюк принял на себя подписание документов ведомства с конца апреля, поскольку министр Рустем Умеров находился в командировке. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН. «Приказы министерства обороны Украины вместо министра Рустема Умерова начал подписывать его заместитель Иван Гаврилюк», — говорится в материале УНИАН. Там уточнили, что Гаврилюк «временно исполняет обязанности» Умерова пока тот находится в командировке. Ранее в украинских СМИ обратили внимание, что Гаврилюк подписывает приказы ведомства, а не министра обороны Умеров, который сейчас находится в командировке, пишет MK.RU. Также сообщалось, что Рустем Умеров может покинуть свой пост для назначения на должность министра по инфраструктуре. Причиной отставки украинское издание «Цензор» назвало постепенную зачистку главой Офиса президента Андреем Ермаком всех руководителей, которые имеют право заходить к президенту Украины Владимиру Зеленскому. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заместитель главы министерства обороны Украины Иван Гаврилюк принял на себя подписание документов ведомства с конца апреля, поскольку министр Рустем Умеров находился в командировке. Об этом сообщает украинское агентство УНИАН. «Приказы министерства обороны Украины вместо министра Рустема Умерова начал подписывать его заместитель Иван Гаврилюк», — говорится в материале УНИАН. Там уточнили, что Гаврилюк «временно исполняет обязанности» Умерова пока тот находится в командировке. Ранее в украинских СМИ обратили внимание, что Гаврилюк подписывает приказы ведомства, а не министра обороны Умеров, который сейчас находится в командировке, пишет MK.RU. Также сообщалось, что Рустем Умеров может покинуть свой пост для назначения на должность министра по инфраструктуре. Причиной отставки украинское издание «Цензор» назвало постепенную зачистку главой Офиса президента Андреем Ермаком всех руководителей, которые имеют право заходить к президенту Украины Владимиру Зеленскому.