В ХМАО строительные фирмы чаще всего показывают прибыль

В ХМАО по итогам января и февраля 2024 года самыми прибыльными стали строительные организации. По данным аналитиков Росстата, превышение доходов над расходами зафиксировано в 80% вышеуказанных предприятий.
«В ХМАО среди строительных организаций прибыль показали 80,2% компаний. Показатели рассчитаны по итогам января и февраля 2024 года», — сообщают аналитики Росстата.
Чуть меньше прибыльных компаний в Югре среди обрабатывающих производств. В данной сфере прибыль по итогам первых двух месяцев показали 78,6% организаций. Третье место заняли предприятия занимающиеся обеспечением населения электроэнергией, газом и паром, а также кондиционированием воздуха. Прибыльными среди них является 69,8% фирм.
Всего в Югре прибыль по итогам периода показало 66%. Доля убыточных компаний составила 34%.
Компания «Ремэкс» из Сургута, которой владеет один из богатейших бизнесменов ХМАО Виктор Сарапин, вдвое увеличила чистую прибыль за год. Финансовый результат фирмы по продаже и обслуживанию дорожно-строительной техники вырос с 800 миллионов до 1,7 миллиарда рублей.
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