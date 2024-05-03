03 мая 2024

В ХМАО строительные фирмы чаще всего показывают прибыль

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Более 80% строительных фирм в ХМАО стали прибыльными в начале 2024 года Фото:

В ХМАО по итогам января и февраля 2024 года самыми прибыльными стали строительные организации. По данным аналитиков Росстата, превышение доходов над расходами зафиксировано в 80% вышеуказанных предприятий.

«В ХМАО среди строительных организаций прибыль показали 80,2% компаний. Показатели рассчитаны по итогам января и февраля 2024 года», — сообщают аналитики Росстата.

Чуть меньше прибыльных компаний в Югре среди обрабатывающих производств. В данной сфере прибыль по итогам первых двух месяцев показали 78,6% организаций. Третье место заняли предприятия занимающиеся обеспечением населения электроэнергией, газом и паром, а также кондиционированием воздуха. Прибыльными среди них является 69,8% фирм.

Всего в Югре прибыль по итогам периода показало 66%. Доля убыточных компаний составила 34%.

Компания «Ремэкс» из Сургута, которой владеет один из богатейших бизнесменов ХМАО Виктор Сарапин, вдвое увеличила чистую прибыль за год. Финансовый результат фирмы по продаже и обслуживанию дорожно-строительной техники вырос с 800 миллионов до 1,7 миллиарда рублей.

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В ХМАО по итогам января и февраля 2024 года самыми прибыльными стали строительные организации. По данным аналитиков Росстата, превышение доходов над расходами зафиксировано в 80% вышеуказанных предприятий. «В ХМАО среди строительных организаций прибыль показали 80,2% компаний. Показатели рассчитаны по итогам января и февраля 2024 года», — сообщают аналитики Росстата. Чуть меньше прибыльных компаний в Югре среди обрабатывающих производств. В данной сфере прибыль по итогам первых двух месяцев показали 78,6% организаций. Третье место заняли предприятия занимающиеся обеспечением населения электроэнергией, газом и паром, а также кондиционированием воздуха. Прибыльными среди них является 69,8% фирм. Всего в Югре прибыль по итогам периода показало 66%. Доля убыточных компаний составила 34%. Компания «Ремэкс» из Сургута, которой владеет один из богатейших бизнесменов ХМАО Виктор Сарапин, вдвое увеличила чистую прибыль за год. Финансовый результат фирмы по продаже и обслуживанию дорожно-строительной техники вырос с 800 миллионов до 1,7 миллиарда рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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