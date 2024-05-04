Что делать автомобилисту, когда поздней весной снег застал врасплох

С приходом весны в России многие уже успели сменить зимнюю резину на летнюю, однако во многих регионах в начале мая начались сильные снегопады. Так, непогода настигла Республику Татарстан, Пермский край, Свердловскую, Самарскую, Тюменскую и Ульяновскую области. О том, что делать автовладельцам, которых снег застал врасплох — в материале URA.RU.
Оценка погодных условий перед поездкой
Перед тем как отправиться в дорогу, важно оценить интенсивность снегопада и состояние дорожного покрытия. В случае сложных погодных условий лучше отложить поездку, если это возможно, передает портал «Автосила».
Соблюдение осторожности во время вождения
При необходимости передвижения в снежную погоду стоит выбрать безопасный стиль вождения. Рекомендуется снижать скорость, увеличивать дистанцию между автомобилями и избегать резких действий. Постепенные маневры помогут поддерживать управление автомобилем на скользкой дороге.
Избегание опасных участков дороги
Желательно избегать маршрутов с крутыми подъемами и спусками, так как они представляют особую сложность для автомобилей на летней резине в снегопады. Лучше планировать путь таким образом, чтобы минимизировать проезд по таким участкам.
Использование противоскользящих приспособлений
Цепи на колеса или специальные носки для шин могут значительно улучшить сцепление с дорогой в снежных условиях. Обязательно стоит проверить рекомендации производителя автомобиля и правильно установить выбранное приспособление.
Добавление дополнительного веса
Размещение дополнительного груза в багажнике может усилить сцепление ведущих колес с дорогой. Можно использовать мешки с песком или другие тяжелые предметы для повышения устойчивости автомобиля.
Избегание резких маневров
Следует избегать внезапных ускорений, торможений и резких поворотов руля, которые могут вызвать потерю контроля над автомобилем на скользкой дороге. В такую погоду лучше двигаться плавно, чтобы шины имели возможность зацепиться за снежное покрытие.
Контроль тормозной системы
Тормозить нужно аккуратно и заблаговременно, чтобы предотвратить занос. Если автомобиль оборудован системой ABS, то лучше позволить ей работать и поддерживать стабильное давление на педаль тормоза.
Наличие аварийного комплекта
К непредвиденным обстоятельствам желательно готовиться заранее. Стоит всегда иметь в своем автомобиле комплект для чрезвычайных ситуаций, включающий одеяла, запас пищи, фонарик и лопату.
Осмотр шин
После поездки стоит осмотреть шины на предмет износа. Летняя резина не предназначена для поездок по снегу, поэтому может быстро испортиться.
Такси и общественный транспорт
При неожиданном снегопаде рекомендуется воспользоваться общественным транспортом. Кроме того, таксисты зачастую не меняют резину до лета, чтобы быть готовыми к подобным ситуациям.
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