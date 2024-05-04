Что делать автомобилисту, когда поздней весной снег застал врасплох

В ряде регионов РФ в мае прошел снегопад

04 мая 2024 в 08:52 Размер текста - 17 +

При снегопаде летнюю резину нужно осматривать на предмет износа Фото: Анна Майорова © URA.RU С приходом весны в России многие уже успели сменить зимнюю резину на летнюю, однако во многих регионах в начале мая начались сильные снегопады. Так, непогода настигла Республику Татарстан, Пермский край, Свердловскую, Самарскую, Тюменскую и Ульяновскую области. О том, что делать автовладельцам, которых снег застал врасплох — в материале URA.RU. Оценка погодных условий перед поездкой Перед тем как отправиться в дорогу, важно оценить интенсивность снегопада и состояние дорожного покрытия. В случае сложных погодных условий лучше отложить поездку, если это возможно, передает портал «Автосила». Иногда из-за сильного снегопада следует отменить повестку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Соблюдение осторожности во время вождения При необходимости передвижения в снежную погоду стоит выбрать безопасный стиль вождения. Рекомендуется снижать скорость, увеличивать дистанцию между автомобилями и избегать резких действий. Постепенные маневры помогут поддерживать управление автомобилем на скользкой дороге. Избегание опасных участков дороги Желательно избегать маршрутов с крутыми подъемами и спусками, так как они представляют особую сложность для автомобилей на летней резине в снегопады. Лучше планировать путь таким образом, чтобы минимизировать проезд по таким участкам. Использование противоскользящих приспособлений Цепи на колеса или специальные носки для шин могут значительно улучшить сцепление с дорогой в снежных условиях. Обязательно стоит проверить рекомендации производителя автомобиля и правильно установить выбранное приспособление. В снегопады можно использовать носки для шин скриншот с YouTube-канала Myers TireSupply) Фото: Добавление дополнительного веса Размещение дополнительного груза в багажнике может усилить сцепление ведущих колес с дорогой. Можно использовать мешки с песком или другие тяжелые предметы для повышения устойчивости автомобиля. Избегание резких маневров Следует избегать внезапных ускорений, торможений и резких поворотов руля, которые могут вызвать потерю контроля над автомобилем на скользкой дороге. В такую погоду лучше двигаться плавно, чтобы шины имели возможность зацепиться за снежное покрытие. Контроль тормозной системы Тормозить нужно аккуратно и заблаговременно, чтобы предотвратить занос. Если автомобиль оборудован системой ABS, то лучше позволить ей работать и поддерживать стабильное давление на педаль тормоза. Наличие аварийного комплекта К непредвиденным обстоятельствам желательно готовиться заранее. Стоит всегда иметь в своем автомобиле комплект для чрезвычайных ситуаций, включающий одеяла, запас пищи, фонарик и лопату. Осмотр шин После поездки стоит осмотреть шины на предмет износа. Летняя резина не предназначена для поездок по снегу, поэтому может быстро испортиться. Такси и общественный транспорт При неожиданном снегопаде рекомендуется воспользоваться общественным транспортом. Кроме того, таксисты зачастую не меняют резину до лета, чтобы быть готовыми к подобным ситуациям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С приходом весны в России многие уже успели сменить зимнюю резину на летнюю, однако во многих регионах в начале мая начались сильные снегопады. Так, непогода настигла Республику Татарстан, Пермский край, Свердловскую, Самарскую, Тюменскую и Ульяновскую области. О том, что делать автовладельцам, которых снег застал врасплох — в материале URA.RU. Перед тем как отправиться в дорогу, важно оценить интенсивность снегопада и состояние дорожного покрытия. В случае сложных погодных условий лучше отложить поездку, если это возможно, передает портал «Автосила». При необходимости передвижения в снежную погоду стоит выбрать безопасный стиль вождения. Рекомендуется снижать скорость, увеличивать дистанцию между автомобилями и избегать резких действий. Постепенные маневры помогут поддерживать управление автомобилем на скользкой дороге. Желательно избегать маршрутов с крутыми подъемами и спусками, так как они представляют особую сложность для автомобилей на летней резине в снегопады. Лучше планировать путь таким образом, чтобы минимизировать проезд по таким участкам. Цепи на колеса или специальные носки для шин могут значительно улучшить сцепление с дорогой в снежных условиях. Обязательно стоит проверить рекомендации производителя автомобиля и правильно установить выбранное приспособление. Размещение дополнительного груза в багажнике может усилить сцепление ведущих колес с дорогой. Можно использовать мешки с песком или другие тяжелые предметы для повышения устойчивости автомобиля. Следует избегать внезапных ускорений, торможений и резких поворотов руля, которые могут вызвать потерю контроля над автомобилем на скользкой дороге. В такую погоду лучше двигаться плавно, чтобы шины имели возможность зацепиться за снежное покрытие. Тормозить нужно аккуратно и заблаговременно, чтобы предотвратить занос. Если автомобиль оборудован системой ABS, то лучше позволить ей работать и поддерживать стабильное давление на педаль тормоза. К непредвиденным обстоятельствам желательно готовиться заранее. Стоит всегда иметь в своем автомобиле комплект для чрезвычайных ситуаций, включающий одеяла, запас пищи, фонарик и лопату. После поездки стоит осмотреть шины на предмет износа. Летняя резина не предназначена для поездок по снегу, поэтому может быстро испортиться. При неожиданном снегопаде рекомендуется воспользоваться общественным транспортом. Кроме того, таксисты зачастую не меняют резину до лета, чтобы быть готовыми к подобным ситуациям.