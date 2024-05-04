Над Крымом сбили 4 дальнобойных ракеты за ночь

Минобороны: система ПВО сбила 4 ракеты ATACMS за ночь над Крымом
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Российская ПВО отразила атаки на Крым, сообщили в МО РФ Фото:
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В ночь на 4 мая над Крымом противовоздушной обороной было сбито четыре ракеты ATACMS. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку. <…> Дежурными средствами ПВО четыре оперативно-тактические ракеты [ATACMS] были уничтожены над территорией Крымского полуострова», — говорится в сообщении оборонного ведомства, опубликованного в Telegram.

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В ночь на 4 мая над Крымом противовоздушной обороной было сбито четыре ракеты ATACMS. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку. <…> Дежурными средствами ПВО четыре оперативно-тактические ракеты [ATACMS] были уничтожены над территорией Крымского полуострова», — говорится в сообщении оборонного ведомства, опубликованного в Telegram.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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