В Свердловской области в ночь на 4 мая выпало большое количество снега. Стихия застала врасплох автомобилистов, которые уже сменили резину на летнюю, и обычных горожан, убравших зимнюю одежду на полки. Кто-то выходит на улицу с зонтами, пытаясь защититься от осадков. Корреспондент URA.RU запечатлел, как Екатеринбург переживает внезапный циклон. Все самое интересное и важное по теме — в отдельном сюжете.
Ночью 4 мая в регионе прошел мощный снегопад. На трассах образовались километровые пробки, а жители многих домов остались без электричества. Подробнее о последствиях осадков и их ликвидации — в онлайн-трансляции URA.RU.
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