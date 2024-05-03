03 мая 2024

Как Екатеринбург встретил мощный майский снегопад. Фоторепортаж

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Зимний май. Екатеринбург
Многие горожане не были готовы к такому снегопаду Фото:
новость из сюжета
Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

В Свердловской области в ночь на 4 мая выпало большое количество снега. Стихия застала врасплох автомобилистов, которые уже сменили резину на летнюю, и обычных горожан, убравших зимнюю одежду на полки. Кто-то выходит на улицу с зонтами, пытаясь защититься от осадков. Корреспондент URA.RU запечатлел, как Екатеринбург переживает внезапный циклон. Все самое интересное и важное по теме — в отдельном сюжете.

Ночью 4 мая в регионе прошел мощный снегопад. На трассах образовались километровые пробки, а жители многих домов остались без электричества. Подробнее о последствиях осадков и их ликвидации — в онлайн-трансляции URA.RU.

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В Свердловской области в ночь на 4 мая выпало большое количество снега. Стихия застала врасплох автомобилистов, которые уже сменили резину на летнюю, и обычных горожан, убравших зимнюю одежду на полки. Кто-то выходит на улицу с зонтами, пытаясь защититься от осадков. Корреспондент URA.RU запечатлел, как Екатеринбург переживает внезапный циклон. Все самое интересное и важное по теме — в отдельном сюжете. Ночью 4 мая в регионе прошел мощный снегопад. На трассах образовались километровые пробки, а жители многих домов остались без электричества. Подробнее о последствиях осадков и их ликвидации — в онлайн-трансляции URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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