Как Екатеринбург встретил мощный майский снегопад. Фоторепортаж

04 мая 2024 в 11:12 Размер текста - 17 +

Многие горожане не были готовы к такому снегопаду Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года В Свердловской области в ночь на 4 мая выпало большое количество снега. Стихия застала врасплох автомобилистов, которые уже сменили резину на летнюю, и обычных горожан, убравших зимнюю одежду на полки. Кто-то выходит на улицу с зонтами, пытаясь защититься от осадков. Корреспондент URA.RU запечатлел, как Екатеринбург переживает внезапный циклон. Все самое интересное и важное по теме — в отдельном сюжете. Ночью 4 мая в регионе прошел мощный снегопад. На трассах образовались километровые пробки, а жители многих домов остались без электричества. Подробнее о последствиях осадков и их ликвидации — в онлайн-трансляции URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области в ночь на 4 мая выпало большое количество снега. Стихия застала врасплох автомобилистов, которые уже сменили резину на летнюю, и обычных горожан, убравших зимнюю одежду на полки. Кто-то выходит на улицу с зонтами, пытаясь защититься от осадков. Корреспондент URA.RU запечатлел, как Екатеринбург переживает внезапный циклон. Все самое интересное и важное по теме — в отдельном сюжете. Ночью 4 мая в регионе прошел мощный снегопад. На трассах образовались километровые пробки, а жители многих домов остались без электричества. Подробнее о последствиях осадков и их ликвидации — в онлайн-трансляции URA.RU.