Синоптики рассказали, когда в Свердловской области закончится снегопад

Снегопад в Свердловской области стихнет к ночи 5 мая

Екатеринбург и регион заваливает снегом с вечера 3 мая Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

Обильные снегопады в Свердловской области должны стихнуть к ночи 5 мая и в последующие дни постепенно пойти на убыль. Прогнозом на предстоящие дни с URA.RU поделились метеоролог Уральского гидрометцентра Галина Шепоренко и синоптик Алексей Пулин.

«В Екатеринбург снегопад немного ослабел, не такой интенсивный, как ночью. Тем не менее снег сохраняется, сейчас центр циклона на востоке нашей области, и туда перемещается зона основных снегопадов. Вероятность осадков до конца дня большая, хотя и меньшей интенсивности. Думаем, что к ночи это ослабеет, и снег будет слабый или вообще прекратится», — сказала Шепоренко.

По ее словам, ночью циклон отойдет к Тобольску, днем 5 мая последует к Сургуту и далее по ХМАО, унося снег с собой. Осадки ослабеют и на большей части области прекратятся. При этом температура будет низкая, так как в тыл циклону поступит холодный воздух. Ночью столбик термометра покажет -1-6 градусов, днем от 0 до +5. С понедельника температура будет повышаться, до +9 днем. Снег постепенно будет таять, и к 7 мая снежного покрова не станет.

Такого же мнения придерживается Пулин. «В субботу снегопад в южной половине Свердловской области продолжится до вечера. Зона осадков будет постепенно смещаться в восточную часть региона», — сказал он URA.RU и обнадежил, что на этом обильные снегопады прекратятся.

Обильные снегопады в Свердловской области начались в субботу, 4 мая. Местами — например, в Ревде — высота снежного покрова составляет 32 сантиметра. Движение на дорогах региона частично ограничено, спецтехника вышла на борьбу со стихией. О том, как Урал переживает каприз погоды, — в трансляции URA.RU.