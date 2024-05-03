Регион накрыло волной осадков
В ночь на 4 мая города в Курганской области оказались завалены снегом. В частности, об этом сообщают жители Далматово и Катайска. Но снег, по словам очевидцев, наблюдается и в других уголках региона
«Города Далматово и Катайск. В данный момент идет снег», — на слова местных жителей ссылается telegram-канал «Шадринск».
Днем ранее жителей региона предупреждали об ухудшении погодных условий. Ожидались дождь, мокрый снег и сильный ветер. Температура должна подняться до 20 градусов тепла к 8 мая.
На территории установился временный снежный покров
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!