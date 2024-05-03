Города в Курганской области завалило весенним снегом. Фото

04 мая 2024 в 12:20 Размер текста - 17 +

Регион накрыло волной осадков Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В ночь на 4 мая города в Курганской области оказались завалены снегом. В частности, об этом сообщают жители Далматово и Катайска. Но снег, по словам очевидцев, наблюдается и в других уголках региона «Города Далматово и Катайск. В данный момент идет снег», — на слова местных жителей ссылается telegram-канал «Шадринск». Днем ранее жителей региона предупреждали об ухудшении погодных условий. Ожидались дождь, мокрый снег и сильный ветер. Температура должна подняться до 20 градусов тепла к 8 мая. На территории установился временный снежный покров telegram-канал «Шадринск» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В ночь на 4 мая города в Курганской области оказались завалены снегом. В частности, об этом сообщают жители Далматово и Катайска. Но снег, по словам очевидцев, наблюдается и в других уголках региона «Города Далматово и Катайск. В данный момент идет снег», — на слова местных жителей ссылается telegram-канал «Шадринск». Днем ранее жителей региона предупреждали об ухудшении погодных условий. Ожидались дождь, мокрый снег и сильный ветер. Температура должна подняться до 20 градусов тепла к 8 мая.