03 мая 2024

Города в Курганской области завалило весенним снегом. Фото

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Регион накрыло волной осадков Фото:

В ночь на 4 мая города в Курганской области оказались завалены снегом. В частности, об этом сообщают жители Далматово и Катайска. Но снег, по словам очевидцев, наблюдается и в других уголках региона

«Города Далматово и Катайск. В данный момент идет снег», — на слова местных жителей ссылается telegram-канал «Шадринск».

Днем ранее жителей региона предупреждали об ухудшении погодных условий. Ожидались дождь, мокрый снег и сильный ветер. Температура должна подняться до 20 градусов тепла к 8 мая.

https://t.me/shadrinsk/57768?single
На территории установился временный снежный покров

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В ночь на 4 мая города в Курганской области оказались завалены снегом. В частности, об этом сообщают жители Далматово и Катайска. Но снег, по словам очевидцев, наблюдается и в других уголках региона «Города Далматово и Катайск. В данный момент идет снег», — на слова местных жителей ссылается telegram-канал «Шадринск». Днем ранее жителей региона предупреждали об ухудшении погодных условий. Ожидались дождь, мокрый снег и сильный ветер. Температура должна подняться до 20 градусов тепла к 8 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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