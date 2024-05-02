В Курган придет сильный ветер с мокрым снегом

Курган накроют осадки в видео дождя и снег Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области ожидается ухудшение погодных условий. В регионе прогнозируют дождь с мокрым снегом и сильный ветер 4 мая. Об этом сообщается в официальном telegram-канале МЧС России по Курганской области.

«Будьте внимательны и осторожны: ветер может усилиться до порывов в 21 м/с. Не забудьте закрыть окна и форточки, будьте осторожны на улице и соблюдайте противопожарные меры», — указано в посте канала «МЧС Курганской области».

Спасатели предупреждают, что в связи с предстоящим ухудшением погоды жителям региона рекомендуется избегать нахождения рядом с неустойчивыми конструкциями и старыми деревьями, а также не приближаться к оборванным проводам. Отмечается, что сильный ветер значительно повышает риск возникновения пожаров, поэтому необходимо строго соблюдать меры безопасности.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане до конца недели ожидаются дожди. По информации синоптиков, они будут идти ночью и днем с 3 по 5 мая.