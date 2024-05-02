02 мая 2024

В Курган придет сильный ветер с мокрым снегом

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж. Весна в городе. Курган, сырость, дождь
Курган накроют осадки в видео дождя и снег Фото:

В Курганской области ожидается ухудшение погодных условий. В регионе прогнозируют дождь с мокрым снегом и сильный ветер 4 мая. Об этом сообщается в официальном telegram-канале МЧС России по Курганской области.

«Будьте внимательны и осторожны: ветер может усилиться до порывов в 21 м/с. Не забудьте закрыть окна и форточки, будьте осторожны на улице и соблюдайте противопожарные меры», — указано в посте канала «МЧС Курганской области».

Спасатели предупреждают, что в связи с предстоящим ухудшением погоды жителям региона рекомендуется избегать нахождения рядом с неустойчивыми конструкциями и старыми деревьями, а также не приближаться к оборванным проводам. Отмечается, что сильный ветер значительно повышает риск возникновения пожаров, поэтому необходимо строго соблюдать меры безопасности.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане до конца недели ожидаются дожди. По информации синоптиков, они будут идти ночью и днем с 3 по 5 мая.

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В Курганской области ожидается ухудшение погодных условий. В регионе прогнозируют дождь с мокрым снегом и сильный ветер 4 мая. Об этом сообщается в официальном telegram-канале МЧС России по Курганской области. «Будьте внимательны и осторожны: ветер может усилиться до порывов в 21 м/с. Не забудьте закрыть окна и форточки, будьте осторожны на улице и соблюдайте противопожарные меры», — указано в посте канала «МЧС Курганской области». Спасатели предупреждают, что в связи с предстоящим ухудшением погоды жителям региона рекомендуется избегать нахождения рядом с неустойчивыми конструкциями и старыми деревьями, а также не приближаться к оборванным проводам. Отмечается, что сильный ветер значительно повышает риск возникновения пожаров, поэтому необходимо строго соблюдать меры безопасности. Ранее URA.RU писало, что в Кургане до конца недели ожидаются дожди. По информации синоптиков, они будут идти ночью и днем с 3 по 5 мая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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