Дети из семей, пострадавших во время паводка, могут отдохнуть в тюменском лагере

В Тюмень на двухнедельный отдых в оздоровительный центр «Ребячья республика» приехали 150 детей, чьи семьи в Тюменской области пострадали от паводка. Бесплатные путевки выделяет правительство региона. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.
«Сегодня в Тюмень на отдых прибыли 150 детей из Ишима, Ишимского и Казанского районов. Это ребятишки из семей, чьи дома были подтоплены в результате паводка. За счет областного бюджета мы организовали для них двухнедельный отдых в оздоровительном центре „Ребячья республика“», — написал Моор в telegram-канале.
По словам администрации Ишимского района, большинство детей были эвакуированы к родственникам или в пункты временного размещения. Всего в оздоровительный центр отправились 87 ребят из района.
В Тюменской области специалисты МЧС эвакуировали из зон затопления больше 6,5 тысячи человек. За последние сутки в Ишиме уровень воды понизился на 11 сантиметров. Сейчас он составляет 1029.
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В Тюмень на двухнедельный отдых в оздоровительный центр «Ребячья республика» приехали 150 детей, чьи семьи в Тюменской области пострадали от паводка. Бесплатные путевки выделяет правительство региона. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор. «Сегодня в Тюмень на отдых прибыли 150 детей из Ишима, Ишимского и Казанского районов. Это ребятишки из семей, чьи дома были подтоплены в результате паводка. За счет областного бюджета мы организовали для них двухнедельный отдых в оздоровительном центре „Ребячья республика“», — написал Моор в telegram-канале. По словам администрации Ишимского района, большинство детей были эвакуированы к родственникам или в пункты временного размещения. Всего в оздоровительный центр отправились 87 ребят из района. В Тюменской области специалисты МЧС эвакуировали из зон затопления больше 6,5 тысячи человек. За последние сутки в Ишиме уровень воды понизился на 11 сантиметров. Сейчас он составляет 1029.