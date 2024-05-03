03 мая 2024

Дети из семей, пострадавших во время паводка, могут отдохнуть в тюменском лагере

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Подготовка к летней оздоровительной кампании в загородном лагере «Зарница». Свердловская область, Березовский, отряд, кровать, летний лагерь, детский лагерь, летние каникулы, спальня, загородный лагерь, оздоровительный лагерь
Детей отправили на отдых в «Ребячью республику» Фото:
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Паводковый сезон в Тюменской области в 2024 году

В Тюмень на двухнедельный отдых в оздоровительный центр «Ребячья республика» приехали 150 детей, чьи семьи в Тюменской области пострадали от паводка. Бесплатные путевки выделяет правительство региона. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор.

«Сегодня в Тюмень на отдых прибыли 150 детей из Ишима, Ишимского и Казанского районов. Это ребятишки из семей, чьи дома были подтоплены в результате паводка. За счет областного бюджета мы организовали для них двухнедельный отдых в оздоровительном центре „Ребячья республика“», — написал Моор в telegram-канале.

По словам администрации Ишимского района, большинство детей были эвакуированы к родственникам или в пункты временного размещения. Всего в оздоровительный центр отправились 87 ребят из района.

В Тюменской области специалисты МЧС эвакуировали из зон затопления больше 6,5 тысячи человек. За последние сутки в Ишиме уровень воды понизился на 11 сантиметров. Сейчас он составляет 1029.

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В Тюмень на двухнедельный отдых в оздоровительный центр «Ребячья республика» приехали 150 детей, чьи семьи в Тюменской области пострадали от паводка. Бесплатные путевки выделяет правительство региона. Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор. «Сегодня в Тюмень на отдых прибыли 150 детей из Ишима, Ишимского и Казанского районов. Это ребятишки из семей, чьи дома были подтоплены в результате паводка. За счет областного бюджета мы организовали для них двухнедельный отдых в оздоровительном центре „Ребячья республика“», — написал Моор в telegram-канале. По словам администрации Ишимского района, большинство детей были эвакуированы к родственникам или в пункты временного размещения. Всего в оздоровительный центр отправились 87 ребят из района. В Тюменской области специалисты МЧС эвакуировали из зон затопления больше 6,5 тысячи человек. За последние сутки в Ишиме уровень воды понизился на 11 сантиметров. Сейчас он составляет 1029.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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