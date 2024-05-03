В Екатеринбурге из-за снегопада отменили репетицию парада

04 мая 2024 в 13:07 Размер текста - 17 +

Военные отменили репетицию парада из-за мощного снегопада, обрушившегося на город и регион. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. «В связи с погодными условиями было принято решение не проводить сегодня тренировку», — прокомментировал собеседник. Финальная репетиция намечена на 7 мая. Как сообщало агентство, сам парад пройдет при беспрецедентных мерах безопасности. Осадки, как ожидается, стихнут к ночи 5 мая. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в режиме онлайн.