03 мая 2024

В Екатеринбурге из-за снегопада отменили репетицию парада

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Репетиция парада Победы. Екатеринбург, администрация екатеринбурга, построение, репетиция парада, площадь 1905 года
Финальная репетиция намечена на 7 мая (архивное фото) Фото:
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Военные отменили репетицию парада из-за мощного снегопада, обрушившегося на город и регион. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

«В связи с погодными условиями было принято решение не проводить сегодня тренировку», — прокомментировал собеседник. Финальная репетиция намечена на 7 мая. Как сообщало агентство, сам парад пройдет при беспрецедентных мерах безопасности.

Осадки, как ожидается, стихнут к ночи 5 мая. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в режиме онлайн.

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Военные отменили репетицию парада из-за мощного снегопада, обрушившегося на город и регион. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. «В связи с погодными условиями было принято решение не проводить сегодня тренировку», — прокомментировал собеседник. Финальная репетиция намечена на 7 мая. Как сообщало агентство, сам парад пройдет при беспрецедентных мерах безопасности. Осадки, как ожидается, стихнут к ночи 5 мая. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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