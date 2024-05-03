В Екатеринбурге из-за снегопада отменили репетицию парада

Финальная репетиция намечена на 7 мая (архивное фото)
новость из сюжетаМощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года
Военные отменили репетицию парада из-за мощного снегопада, обрушившегося на город и регион. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
«В связи с погодными условиями было принято решение не проводить сегодня тренировку», — прокомментировал собеседник. Финальная репетиция намечена на 7 мая. Как сообщало агентство, сам парад пройдет при беспрецедентных мерах безопасности.
Осадки, как ожидается, стихнут к ночи 5 мая. Всю актуальную информацию URA.RU собирает в режиме онлайн.
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