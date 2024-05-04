Деревья, обледеневшие от ледяного дождя и снега, падают на ЛЭП Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

После снегопадов в Свердловской области главные повреждения электросетей оказались связаны с падением обледеневших деревьев. Уже 260 энергетиков занимаются восстановлением повреждений, сообщили в пресс-службе «Россети Урал».

«В работе 90 бригад численностью более 260 человек, 96 единиц спецтехники. Стабилизации погодных условий в регионе пока не наблюдается. Фиксируются новые повреждения… Ключевые повреждения связаны с обрывами проводов из-за массового падения обледеневших деревьев, так как обильный снегопад сопровождается ледяным дождем», — говорится в telegram-канале организации.

Всего предстоит выполнить аварийно-восстановительные работы на семи ЛЭП, а также на 39 ВЛ. Нарушения электроснабжения Сысерти и Дегтярска уже решены, выполняются обходы более 650 километров линий электропередач.

Деревья, упавшие от ледяного дождя и снега, не только помешали работе ЛЭП, но и проезду многих свердловчан. Из-за поваленных деревьев в регионе образовались длинные пробки. Подробнее о последствиях снегопада — в онлайн-трансляции URA.RU.