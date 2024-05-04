В Свердловской области электросети ломаются из-за снега. Видео

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Пресс-тур в лесничество по заготовке новогодних елей. Свердловская область, Первоуральск, снег, зима, лес, упавшее дерево, природа, средний урал
Деревья, обледеневшие от ледяного дождя и снега, падают на ЛЭП Фото:
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Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

После снегопадов в Свердловской области главные повреждения электросетей оказались связаны с падением обледеневших деревьев. Уже 260 энергетиков занимаются восстановлением повреждений, сообщили в пресс-службе «Россети Урал».

«В работе 90 бригад численностью более 260 человек, 96 единиц спецтехники. Стабилизации погодных условий в регионе пока не наблюдается. Фиксируются новые повреждения… Ключевые повреждения связаны с обрывами проводов из-за массового падения обледеневших деревьев, так как обильный снегопад сопровождается ледяным дождем», — говорится в telegram-канале организации.

Всего предстоит выполнить аварийно-восстановительные работы на семи ЛЭП, а также на 39 ВЛ. Нарушения электроснабжения Сысерти и Дегтярска уже решены, выполняются обходы более 650 километров линий электропередач.

Деревья, упавшие от ледяного дождя и снега, не только помешали работе ЛЭП, но и проезду многих свердловчан. Из-за поваленных деревьев в регионе образовались длинные пробки. Подробнее о последствиях снегопада — в онлайн-трансляции URA.RU.

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После снегопадов в Свердловской области главные повреждения электросетей оказались связаны с падением обледеневших деревьев. Уже 260 энергетиков занимаются восстановлением повреждений, сообщили в пресс-службе «Россети Урал». «В работе 90 бригад численностью более 260 человек, 96 единиц спецтехники. Стабилизации погодных условий в регионе пока не наблюдается. Фиксируются новые повреждения… Ключевые повреждения связаны с обрывами проводов из-за массового падения обледеневших деревьев, так как обильный снегопад сопровождается ледяным дождем», — говорится в telegram-канале организации. Всего предстоит выполнить аварийно-восстановительные работы на семи ЛЭП, а также на 39 ВЛ. Нарушения электроснабжения Сысерти и Дегтярска уже решены, выполняются обходы более 650 километров линий электропередач. Деревья, упавшие от ледяного дождя и снега, не только помешали работе ЛЭП, но и проезду многих свердловчан. Из-за поваленных деревьев в регионе образовались длинные пробки. Подробнее о последствиях снегопада — в онлайн-трансляции URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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