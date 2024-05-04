Энергетики стягивают силы к двум свердловским городам

Обследования линий и ремонты не прекращаются ни на минуту Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

Сотрудники «Облкоммунэнерго» экстренно ликвидируют последствия мощного снегопада — персонал переведен в режим повышенной готовности, а оперативные подразделения работают круглосуточно. Сильнее всего от стихии пострадали Полевской, Первоуральск и их окрестности — там продолжают восстановительные работы на нескольких объектах, сообщили URA.RU в пресс-службе предприятия.

«Сильнее всего в зоне работы „Облкоммунэнерго“ непогода сказалась на энергоснабжении Первоуральского и Полевского городских округов… Для восстановления энергоснабжения потребителей в Первоуральский городской округ прибыли аварийно-восстановительные бригады из соседних населенных пунктов… В Полевском городском округе снегопад стал причиной обрывов ЛЭП и технологического нарушения на подстанции 110 кВ ПКЗ, которое было оперативно устранено», — рассказали в «Облкоммунэнерго».

Для помощи местным энергетикам в Полевской городской округ стягиваются бригады и техника из Арамили, Верхней Пышмы, Асбеста. Также энергетики работают над устранением последствий снегопада в Новоуральске, Верхнем Тагиле, Красноуфимске и в других городах. Работу специалистов осложняет продолжающийся снегопад и удаленность мест обрывов линий электропередач — они расположены в лесных зонах.

Обследования линий и ремонты не прекращаются ни на минуту, постоянно формируются новые группы для проведения аварийно-восстановительных работ. Над устранением последствий стихии работают 30 оперативных бригад и 24 единицы спецтехники.

Мощные снегопады и дожди пришли в Свердловскую область в ночь на 4 мая. В регионе 79 тысяч жителей остались без света из-за повреждений электросетей. URA.RU следит за происходящим в режиме онлайн.