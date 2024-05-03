Бывший топ-менеджер КРПК Бураков трудоустроился на «Метафракс»

Бывший гендиректор Корпорации развития Пермского края (АО «КРПК») и Пермского агентства инвестиционного жилищного кредитования (АО «ПАИЖК») Алексей Бураков, принадлежащих региональным властям, получил должность в АО «Метафракс Кемикалс». Эту информацию подтвердили представители компании.
«Алексей Бураков перешел в „Метафракс Кемикалс“. Он назначен директором по ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление — прим. URA.RU)», — пояснили собеседники издания «Коммерсант-Прикамье».
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Бывший гендиректор Корпорации развития Пермского края (АО «КРПК») и Пермского агентства инвестиционного жилищного кредитования (АО «ПАИЖК») Алексей Бураков, принадлежащих региональным властям, получил должность в АО «Метафракс Кемикалс». Эту информацию подтвердили представители компании. «Алексей Бураков перешел в „Метафракс Кемикалс“. Он назначен директором по ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление — прим. URA.RU)», — пояснили собеседники издания «Коммерсант-Прикамье». В конце прошлого года Буракову пророчили должность в администрации губернатора Пермского края. Его пост занял бывший силовик. Ранее в Корпорации развития региона сотрудники регионального управления ФСБ провели выемку документов.