03 мая 2024

Бывший топ-менеджер КРПК Бураков трудоустроился на «Метафракс»

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Визит врио губернатора Шумкова Вадима в Шатровский район., пустое кресло
Алексей Бураков назначен директором по ESG Фото:

Бывший гендиректор Корпорации развития Пермского края (АО «КРПК») и Пермского агентства инвестиционного жилищного кредитования (АО «ПАИЖК») Алексей Бураков, принадлежащих региональным властям, получил должность в АО «Метафракс Кемикалс». Эту информацию подтвердили представители компании.

«Алексей Бураков перешел в „Метафракс Кемикалс“. Он назначен директором по ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление — прим. URA.RU)», — пояснили собеседники издания «Коммерсант-Прикамье».

В конце прошлого года Буракову пророчили должность в администрации губернатора Пермского края. Его пост занял бывший силовик. Ранее в Корпорации развития региона сотрудники регионального управления ФСБ провели выемку документов.

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Бывший гендиректор Корпорации развития Пермского края (АО «КРПК») и Пермского агентства инвестиционного жилищного кредитования (АО «ПАИЖК») Алексей Бураков, принадлежащих региональным властям, получил должность в АО «Метафракс Кемикалс». Эту информацию подтвердили представители компании. «Алексей Бураков перешел в „Метафракс Кемикалс“. Он назначен директором по ESG (экологическое, социальное и корпоративное управление — прим. URA.RU)», — пояснили собеседники издания «Коммерсант-Прикамье». В конце прошлого года Буракову пророчили должность в администрации губернатора Пермского края. Его пост занял бывший силовик. Ранее в Корпорации развития региона сотрудники регионального управления ФСБ провели выемку документов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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