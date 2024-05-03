03 мая 2024

Жители Курганской области посмотрят пасхальное богослужение в онлайн-формате

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Православная Пасха в Свято-Троицком кафедральном соборе. Екатеринбург, прихожане, служба, религия, православие
Служба будет состоять из полунощницы, пасхальной заутрени и литургии Фото:

Ночное пасхальное богослужение из курганского Александро-Невского собора будут транслировать в онлайн-формате. По данным пресс-службы мэрии, исповедаться желающие смогут с 22:00. Начало службы намечено на 23:30.

«Те, у кого нет возможности посетить собор в пасхальную ночь, смогут увидеть онлайн-трансляцию богослужения в сообществе Курганской епархии в социальной сети „ВКонтакте“», — написано на сайте администрации. В 00:00 начнется пасхальный крестный ход. На утро 5 мая запланирована поздняя божественная литургия.

В местной епархии считают Пасху источником божественной силы. С афишей праздника можно познакомиться в материале URA.RU. Его главным событием станет Пасхальный фестиваль.

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Ночное пасхальное богослужение из курганского Александро-Невского собора будут транслировать в онлайн-формате. По данным пресс-службы мэрии, исповедаться желающие смогут с 22:00. Начало службы намечено на 23:30. «Те, у кого нет возможности посетить собор в пасхальную ночь, смогут увидеть онлайн-трансляцию богослужения в сообществе Курганской епархии в социальной сети „ВКонтакте“», — написано на сайте администрации. В 00:00 начнется пасхальный крестный ход. На утро 5 мая запланирована поздняя божественная литургия. В местной епархии считают Пасху источником божественной силы. С афишей праздника можно познакомиться в материале URA.RU. Его главным событием станет Пасхальный фестиваль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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