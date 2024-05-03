Жители Курганской области посмотрят пасхальное богослужение в онлайн-формате

Ночное пасхальное богослужение из курганского Александро-Невского собора будут транслировать в онлайн-формате. По данным пресс-службы мэрии, исповедаться желающие смогут с 22:00. Начало службы намечено на 23:30.
«Те, у кого нет возможности посетить собор в пасхальную ночь, смогут увидеть онлайн-трансляцию богослужения в сообществе Курганской епархии в социальной сети „ВКонтакте“», — написано на сайте администрации. В 00:00 начнется пасхальный крестный ход. На утро 5 мая запланирована поздняя божественная литургия.
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Ночное пасхальное богослужение из курганского Александро-Невского собора будут транслировать в онлайн-формате. По данным пресс-службы мэрии, исповедаться желающие смогут с 22:00. Начало службы намечено на 23:30. «Те, у кого нет возможности посетить собор в пасхальную ночь, смогут увидеть онлайн-трансляцию богослужения в сообществе Курганской епархии в социальной сети „ВКонтакте“», — написано на сайте администрации. В 00:00 начнется пасхальный крестный ход. На утро 5 мая запланирована поздняя божественная литургия. В местной епархии считают Пасху источником божественной силы. С афишей праздника можно познакомиться в материале URA.RU. Его главным событием станет Пасхальный фестиваль.