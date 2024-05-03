В Курганской епархии назвали Пасху источником божественной силы. Фото

Курганская епархия поздравила жителей региона с приближающейся Пасхой

04 мая 2024 в 11:01 Размер текста - 17 +

Представители курганской епархии обратились к прихожанам (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пасха является не только праздником, но и источником Божественной силы и надежды. Об этом заявил митрополит Курганский и Белозерский Даниил. «Пасха — это не просто праздник, это источник Божественной силы и надежды для каждого из нас. В этот священный день мы вспоминаем слова Христа „Я — свет миру“ (Ин. 8:12). Пусть этот свет проникает в наши сердца, освещая пути нашей жизни и помогая нам быть свидетелями истинной любви и милосердия», — приводят слова Даниила в пресс-службе епархии. Митрополит пожелал, чтобы Пасха была временем не только радости и празднования, но и временем добрых дел и милосердия. Ранее стало известно, что в Кургане в преддверии Пасхи пройдут мастер-классы, а также интерактивные и игровые программы. Также 5 мая на Троицкой площади состоится концертная программа. Картинка: © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пасха является не только праздником, но и источником Божественной силы и надежды. Об этом заявил митрополит Курганский и Белозерский Даниил. «Пасха — это не просто праздник, это источник Божественной силы и надежды для каждого из нас. В этот священный день мы вспоминаем слова Христа „Я — свет миру“ (Ин. 8:12). Пусть этот свет проникает в наши сердца, освещая пути нашей жизни и помогая нам быть свидетелями истинной любви и милосердия», — приводят слова Даниила в пресс-службе епархии. Митрополит пожелал, чтобы Пасха была временем не только радости и празднования, но и временем добрых дел и милосердия. Ранее стало известно, что в Кургане в преддверии Пасхи пройдут мастер-классы, а также интерактивные и игровые программы. Также 5 мая на Троицкой площади состоится концертная программа.