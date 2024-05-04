В Харькове, Одессе и Николаевской области раздались взрывы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в цехе изготовления акриловых ванн по адресу Труда, 9а. Екатеринбург, дым, пожар, небо, солнце
В регионах Украины раздались взрывы Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Взрывы раздались в Одессе, Харькове и Николаевской области 4 мая. Об этом сообщают чиновники и украинские СМИ.

«Предварительно, удар нанесен по Харькову. Будьте осторожны и находитесь в укрытиях», — написал мэр Игорь Терехов. О пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области также сообщили в Воздушных силах ВСУ.

О взрывах в Одессе и Николаевской области сообщило украинское издание «Политика страны». В регионах объявлена воздушная тревога.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Взрывы раздались в Одессе, Харькове и Николаевской области 4 мая. Об этом сообщают чиновники и украинские СМИ. «Предварительно, удар нанесен по Харькову. Будьте осторожны и находитесь в укрытиях», — написал мэр Игорь Терехов. О пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области также сообщили в Воздушных силах ВСУ. О взрывах в Одессе и Николаевской области сообщило украинское издание «Политика страны». В регионах объявлена воздушная тревога.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...