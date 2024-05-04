В Харькове, Одессе и Николаевской области раздались взрывы

В регионах Украины раздались взрывы
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Взрывы раздались в Одессе, Харькове и Николаевской области 4 мая. Об этом сообщают чиновники и украинские СМИ.
«Предварительно, удар нанесен по Харькову. Будьте осторожны и находитесь в укрытиях», — написал мэр Игорь Терехов. О пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области также сообщили в Воздушных силах ВСУ.
О взрывах в Одессе и Николаевской области сообщило украинское издание «Политика страны». В регионах объявлена воздушная тревога.
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