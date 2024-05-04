В мире Украина В Харькове, Одессе и Николаевской области раздались взрывы 04 мая 2024 в 17:10 Размер текста - 17 + В регионах Украины раздались взрывы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Взрывы раздались в Одессе, Харькове и Николаевской области 4 мая. Об этом сообщают чиновники и украинские СМИ. «Предварительно, удар нанесен по Харькову. Будьте осторожны и находитесь в укрытиях», — написал мэр Игорь Терехов. О пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области также сообщили в Воздушных силах ВСУ. О взрывах в Одессе и Николаевской области сообщило украинское издание «Политика страны». В регионах объявлена воздушная тревога. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Взрывы раздались в Одессе, Харькове и Николаевской области 4 мая. Об этом сообщают чиновники и украинские СМИ. «Предварительно, удар нанесен по Харькову. Будьте осторожны и находитесь в укрытиях», — написал мэр Игорь Терехов. О пусках управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Харьковской области также сообщили в Воздушных силах ВСУ. О взрывах в Одессе и Николаевской области сообщило украинское издание «Политика страны». В регионах объявлена воздушная тревога. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям