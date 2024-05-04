Зеленского объявили в розыск

МВД РФ объявило в розыск Зеленского
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, зеленский владимир,  stock
МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского по статье УК Фото:

В розыск объявлен президент Украины Владимир Зеленский. Такая карточка появилась в базе МВД РФ.

«Владимир Александрович Зеленский, 25.1.1978. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе розыска МВД. По какой именно статье его разыскивают, в базе не указано.

Ранее МВД РФ объявило в розыск бывшего министра финансов Александра Шлапака и экс-главу Нацбанка Украины Степана Кубива. Им были предъявлены заочное обвинения в финансировании так называемой антитеррористической операции в Донбассе.

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В розыск объявлен президент Украины Владимир Зеленский. Такая карточка появилась в базе МВД РФ. «Владимир Александрович Зеленский, 25.1.1978. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе розыска МВД. По какой именно статье его разыскивают, в базе не указано. Ранее МВД РФ объявило в розыск бывшего министра финансов Александра Шлапака и экс-главу Нацбанка Украины Степана Кубива. Им были предъявлены заочное обвинения в финансировании так называемой антитеррористической операции в Донбассе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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