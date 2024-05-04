В мире Украина Зеленского объявили в розыск МВД РФ объявило в розыск Зеленского 04 мая 2024 в 17:15 Размер текста - 17 + МВД РФ объявило в розыск Владимира Зеленского по статье УК Фото: Официальный сайт президента Украины В розыск объявлен президент Украины Владимир Зеленский. Такая карточка появилась в базе МВД РФ. «Владимир Александрович Зеленский, 25.1.1978. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе розыска МВД. По какой именно статье его разыскивают, в базе не указано. Ранее МВД РФ объявило в розыск бывшего министра финансов Александра Шлапака и экс-главу Нацбанка Украины Степана Кубива. Им были предъявлены заочное обвинения в финансировании так называемой антитеррористической операции в Донбассе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В розыск объявлен президент Украины Владимир Зеленский. Такая карточка появилась в базе МВД РФ. «Владимир Александрович Зеленский, 25.1.1978. Разыскивается по статье УК», — сказано в базе розыска МВД. По какой именно статье его разыскивают, в базе не указано. Ранее МВД РФ объявило в розыск бывшего министра финансов Александра Шлапака и экс-главу Нацбанка Украины Степана Кубива. Им были предъявлены заочное обвинения в финансировании так называемой антитеррористической операции в Донбассе. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям