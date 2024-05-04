Для свердловчан добыли Благодатный огонь из Иерусалима. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пасхальный крестный ход. Екатеринбург, кульберг алексей, благодатный огонь
Благодатный огонь должны доставить в Екатеринбург к Пасхе Фото:

Свердловские паломники в Иерусалиме добыли Благодатный огонь, который должны будут привезти в Екатеринбург в ночь с 4 на 5 мая. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг у себя в соцсетях.

«Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Христос Воскресе! Уральские паломники на Святой Земле, ждем их с благодатным огнем в Екатеринбурге», — написал Кульберг в своем telegram-канале.

Верующие уральцы отправились в Иерусалим 3 мая. Перед полетом митрополит Евгений благословил паломников. Благодатный огонь должны доставить на Пасхальное богослужение в Свято-Троицкий кафедральный собор, после чего святыню отправят во все церкви и храмы Урала. Паломники уже приняли участие в особой службе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Свердловские паломники в Иерусалиме добыли Благодатный огонь, который должны будут привезти в Екатеринбург в ночь с 4 на 5 мая. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг у себя в соцсетях. «Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Христос Воскресе! Уральские паломники на Святой Земле, ждем их с благодатным огнем в Екатеринбурге», — написал Кульберг в своем telegram-канале. Верующие уральцы отправились в Иерусалим 3 мая. Перед полетом митрополит Евгений благословил паломников. Благодатный огонь должны доставить на Пасхальное богослужение в Свято-Троицкий кафедральный собор, после чего святыню отправят во все церкви и храмы Урала. Паломники уже приняли участие в особой службе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...