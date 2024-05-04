Свердловские паломники в Иерусалиме добыли Благодатный огонь, который должны будут привезти в Екатеринбург в ночь с 4 на 5 мая. Об этом сообщил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений Кульберг у себя в соцсетях.
«Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Христос Воскресе! Уральские паломники на Святой Земле, ждем их с благодатным огнем в Екатеринбурге», — написал Кульберг в своем telegram-канале.
Верующие уральцы отправились в Иерусалим 3 мая. Перед полетом митрополит Евгений благословил паломников. Благодатный огонь должны доставить на Пасхальное богослужение в Свято-Троицкий кафедральный собор, после чего святыню отправят во все церкви и храмы Урала. Паломники уже приняли участие в особой службе.
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