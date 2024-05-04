Свердловчане экстренно меняют резину, чтобы проехать по заснеженным дорогам

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Шиномонтаж. Тюмень , шины, шиномантаж
Попавшие в трудную ситуацию жители срочно меняют летнюю резину на зимнюю Фото:

Жители Свердловской области, оказавшиеся за пределами городов, экстренно меняют резину, чтобы проехать по заснеженным дорогам. По словам очевидцев, на летней резине по трассам двигаться практически невозможно. Об этом рассказали URA.RU жители села Курганово.

«В Курганово коллапс снежный. В части села электричества нет, все выключило. На летней резине кое-как доехали из Екатеринбурга утром, обратно возвращаемся на зимней, пришлось попросить запасную у соседей. Делать в такую погоду нечего», — рассказал читатель URA.RU. Региональное УГИБДД ранее предостерегало свердловчан от поездок на летних шинах.

Также Полевском несколько домов оказались обесточены. Электрические нагревательные котлы жители запитывают с помощью бензиновых генераторов. Десятки бригад «Облкоммунэнерго» экстренно ликвидируют последствия мощного снегопада, больше всего от которого пострадали Полевской и Первоуральск. Подробнее о прошедшем снегопаде — в онлайн-трансляции URA.RU

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Жители Свердловской области, оказавшиеся за пределами городов, экстренно меняют резину, чтобы проехать по заснеженным дорогам. По словам очевидцев, на летней резине по трассам двигаться практически невозможно. Об этом рассказали URA.RU жители села Курганово. «В Курганово коллапс снежный. В части села электричества нет, все выключило. На летней резине кое-как доехали из Екатеринбурга утром, обратно возвращаемся на зимней, пришлось попросить запасную у соседей. Делать в такую погоду нечего», — рассказал читатель URA.RU. Региональное УГИБДД ранее предостерегало свердловчан от поездок на летних шинах. Также Полевском несколько домов оказались обесточены. Электрические нагревательные котлы жители запитывают с помощью бензиновых генераторов. Десятки бригад «Облкоммунэнерго» экстренно ликвидируют последствия мощного снегопада, больше всего от которого пострадали Полевской и Первоуральск. Подробнее о прошедшем снегопаде — в онлайн-трансляции URA.RU
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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