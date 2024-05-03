Капитан полиции, рискуя жизнью, спас собаку от наводнения в Кургане. Видео

04 мая 2024 в 18:46 Размер текста - 17 +

Животное могло утонуть (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Паводок-2024 в Курганской области Благодаря самоотверженным действиям капитана полиции Николая Комарова во время сложной паводковой обстановки в Кургане удалось спасти брошенную на затопленной территории собаку. Мужчина первым предложил помощь, рассказала волонтер из числа местных жителей Татьяна Козина. «В середине апреля стало известно, что в дачном поселке находятся в опасности две собаки. Одно животное волонтеры спасли сами, а вторая собака не шла к людям. Тогда свою помощь предложил инспектор отдела охраны общественного порядка УМВД России по городу Кургану Николай Комаров. Узнав о ситуации, он надел специальный костюм и отправился спасать собаку», — пояснила Татьяна Козина. Интервью с ней выложено в telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк. Животное в целости было доставлено на безопасную территорию. По сведениям полиции спасенных собак «пристроили в добрые руки». В паводковый сезон один из жителей затопленного СНТ под Курганом соорудил для своих кроликов плот, чтобы защитить от большой воды. Об этом URA.RU сообщил местный режиссер Константин Романов, который заметил конструкцию во время стрима. Всю самую важную информацию о наводнении в регионе вы можете почерпнуть из нашей онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Благодаря самоотверженным действиям капитана полиции Николая Комарова во время сложной паводковой обстановки в Кургане удалось спасти брошенную на затопленной территории собаку. Мужчина первым предложил помощь, рассказала волонтер из числа местных жителей Татьяна Козина. «В середине апреля стало известно, что в дачном поселке находятся в опасности две собаки. Одно животное волонтеры спасли сами, а вторая собака не шла к людям. Тогда свою помощь предложил инспектор отдела охраны общественного порядка УМВД России по городу Кургану Николай Комаров. Узнав о ситуации, он надел специальный костюм и отправился спасать собаку», — пояснила Татьяна Козина. Интервью с ней выложено в telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк. Животное в целости было доставлено на безопасную территорию. По сведениям полиции спасенных собак «пристроили в добрые руки». В паводковый сезон один из жителей затопленного СНТ под Курганом соорудил для своих кроликов плот, чтобы защитить от большой воды. Об этом URA.RU сообщил местный режиссер Константин Романов, который заметил конструкцию во время стрима. Всю самую важную информацию о наводнении в регионе вы можете почерпнуть из нашей онлайн-трансляции.