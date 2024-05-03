03 мая 2024

В Новом Уренгое перекроют дорогу на 5 месяцев. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Частичное перекрытие движения на мосту по ул Бурова Петрова. Курган , сужение полос, мост бурова петрова, перекрытие полосы
С 5 мая в городе перекроют участок дороги (архивное фото) Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) с 5 мая по 5 октября перекроют участок дороги на улице Арктической. Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщила администрация города.

«Дорожники приступят к проведению капремонта участка автомобильной дороги от улице Сибирской до Таежной. Неудобства временные. Объезд закрытых участков рекомендуется осуществлять по улицам: Сибирская, Новая, Таежная», — написала администрация в telegram-канале.

В городе уже начался сезон дорожных работ. В частности, с 15 апреля закрыли для движения участок улицы Таежной от Ямальской до Новой. Кроме того, на улице Северная магистраль обновят 2,2 километра дороги.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ЯНАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Новом Уренгое (ЯНАО) с 5 мая по 5 октября перекроют участок дороги на улице Арктической. Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщила администрация города. «Дорожники приступят к проведению капремонта участка автомобильной дороги от улице Сибирской до Таежной. Неудобства временные. Объезд закрытых участков рекомендуется осуществлять по улицам: Сибирская, Новая, Таежная», — написала администрация в telegram-канале. В городе уже начался сезон дорожных работ. В частности, с 15 апреля закрыли для движения участок улицы Таежной от Ямальской до Новой. Кроме того, на улице Северная магистраль обновят 2,2 километра дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...