В Новом Уренгое перекроют дорогу на 5 месяцев. Скрин

04 мая 2024 в 20:04 Размер текста - 17 +

С 5 мая в городе перекроют участок дороги (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Новом Уренгое (ЯНАО) с 5 мая по 5 октября перекроют участок дороги на улице Арктической. Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщила администрация города. «Дорожники приступят к проведению капремонта участка автомобильной дороги от улице Сибирской до Таежной. Неудобства временные. Объезд закрытых участков рекомендуется осуществлять по улицам: Сибирская, Новая, Таежная», — написала администрация в telegram-канале. В городе уже начался сезон дорожных работ. В частности, с 15 апреля закрыли для движения участок улицы Таежной от Ямальской до Новой. Кроме того, на улице Северная магистраль обновят 2,2 километра дороги. Фото: telegram-канал «НУР. Официально|Новый Уренгой» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Новом Уренгое (ЯНАО) с 5 мая по 5 октября перекроют участок дороги на улице Арктической. Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщила администрация города. «Дорожники приступят к проведению капремонта участка автомобильной дороги от улице Сибирской до Таежной. Неудобства временные. Объезд закрытых участков рекомендуется осуществлять по улицам: Сибирская, Новая, Таежная», — написала администрация в telegram-канале. В городе уже начался сезон дорожных работ. В частности, с 15 апреля закрыли для движения участок улицы Таежной от Ямальской до Новой. Кроме того, на улице Северная магистраль обновят 2,2 километра дороги.