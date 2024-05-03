В Новом Уренгое (ЯНАО) с 5 мая по 5 октября перекроют участок дороги на улице Арктической. Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщила администрация города.
«Дорожники приступят к проведению капремонта участка автомобильной дороги от улице Сибирской до Таежной. Неудобства временные. Объезд закрытых участков рекомендуется осуществлять по улицам: Сибирская, Новая, Таежная», — написала администрация в telegram-канале.
В городе уже начался сезон дорожных работ. В частности, с 15 апреля закрыли для движения участок улицы Таежной от Ямальской до Новой. Кроме того, на улице Северная магистраль обновят 2,2 километра дороги.
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В Новом Уренгое (ЯНАО) с 5 мая по 5 октября перекроют участок дороги на улице Арктической. Это связано с проведением ремонтных работ. Об этом сообщила администрация города. «Дорожники приступят к проведению капремонта участка автомобильной дороги от улице Сибирской до Таежной. Неудобства временные. Объезд закрытых участков рекомендуется осуществлять по улицам: Сибирская, Новая, Таежная», — написала администрация в telegram-канале. В городе уже начался сезон дорожных работ. В частности, с 15 апреля закрыли для движения участок улицы Таежной от Ямальской до Новой. Кроме того, на улице Северная магистраль обновят 2,2 километра дороги.