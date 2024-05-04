Зам Куйвашева срочно собрал мэров и министров, чтобы предупредить о трудной ночи

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков провел экстренное совещание с главами муниципалитетов, министерств транспорта и общественной безопасности, спасателями и полицейскими. Он подчеркнул, что жителей региона из-за низких температур и обледенения ожидает трудная ночь.
«По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева провел экстренное совещание… Нас ждут непростая ночь и утро: с учетом низких температур возможно обледенение проезжей части, конструкций и линий электропередач. В первую очередь нацелил дорожные службы сконцентрировать усилия по борьбе с гололедом и оказанию помощи водителям», — написал Шмыков в своем telegram-канале.
Сейчас региональные дороги расчищают и посыпают противогололедными материалами 104 единицы спецтехники. Шмыков отметил, что дополнительная задача, требующая незамедлительного решения, — завершение работ по водоснабжению Дегтярска. Ожидается, что вода дойдет до жителей уже к обеду 5 мая.
Снегопад обрушился на регион в субботу, 4 мая. Синоптики назвали его «опасным явлением». Всю актуальную информацию URA.RU собирает в режиме онлайн.
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