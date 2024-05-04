Зам Куйвашева срочно собрал мэров и министров, чтобы предупредить о трудной ночи

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция, посвящённая подготовке к пожароопасному сезону. Екатеринбург, шмыков алексей
Алексей Шмыков заявил, что вскоре ожидается объединение проезжей части и линий электропередач Фото:
новость из сюжета
Мощный снегопад накрыл Свердловскую область — май 2024 года

Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков провел экстренное совещание с главами муниципалитетов, министерств транспорта и общественной безопасности, спасателями и полицейскими. Он подчеркнул, что жителей региона из-за низких температур и обледенения ожидает трудная ночь.

«По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева провел экстренное совещание… Нас ждут непростая ночь и утро: с учетом низких температур возможно обледенение проезжей части, конструкций и линий электропередач. В первую очередь нацелил дорожные службы сконцентрировать усилия по борьбе с гололедом и оказанию помощи водителям», — написал Шмыков в своем telegram-канале.

Сейчас региональные дороги расчищают и посыпают противогололедными материалами 104 единицы спецтехники. Шмыков отметил, что дополнительная задача, требующая незамедлительного решения, — завершение работ по водоснабжению Дегтярска. Ожидается, что вода дойдет до жителей уже к обеду 5 мая.

Снегопад обрушился на регион в субботу, 4 мая. Синоптики назвали его «опасным явлением». Всю актуальную информацию URA.RU собирает в режиме онлайн.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Шмыков провел экстренное совещание с главами муниципалитетов, министерств транспорта и общественной безопасности, спасателями и полицейскими. Он подчеркнул, что жителей региона из-за низких температур и обледенения ожидает трудная ночь. «По поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева провел экстренное совещание… Нас ждут непростая ночь и утро: с учетом низких температур возможно обледенение проезжей части, конструкций и линий электропередач. В первую очередь нацелил дорожные службы сконцентрировать усилия по борьбе с гололедом и оказанию помощи водителям», — написал Шмыков в своем telegram-канале. Сейчас региональные дороги расчищают и посыпают противогололедными материалами 104 единицы спецтехники. Шмыков отметил, что дополнительная задача, требующая незамедлительного решения, — завершение работ по водоснабжению Дегтярска. Ожидается, что вода дойдет до жителей уже к обеду 5 мая. Снегопад обрушился на регион в субботу, 4 мая. Синоптики назвали его «опасным явлением». Всю актуальную информацию URA.RU собирает в режиме онлайн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...