Bild: две партии Германии были атакованы бандами

Кандидат в Европейский парламент от Социал-демократической партии Германии Маттиас Экке и участник партии Зеленых Феликс С. стали жертвами нападения в Дрездене. Об этом сообщила немецкая газета Bild.
«Депутат Европарламента от СДПГ Маттиас Экке подвергся настолько жестокому нападению со стороны неизвестных в дрезденском районе Штризен, что его пришлось доставить в больницу», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что Экке получил удар в лицо, что привело к травме глазной области, после чего его срочно госпитализировали.
Кроме того, сообщается о нападении на Феликса С. Он был атакован группой из четырех человек во время расклейки плакатов партии Зеленых, в результате чего он был избит ногами.
Ранее полиция Германии сообщила, что два украинца были убиты в немецком Мурнау. По словам правоохранительных органов, в убийстве подозревают 57-летнего россиянина, его задержали.
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Кандидат в Европейский парламент от Социал-демократической партии Германии Маттиас Экке и участник партии Зеленых Феликс С. стали жертвами нападения в Дрездене. Об этом сообщила немецкая газета Bild. «Депутат Европарламента от СДПГ Маттиас Экке подвергся настолько жестокому нападению со стороны неизвестных в дрезденском районе Штризен, что его пришлось доставить в больницу», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что Экке получил удар в лицо, что привело к травме глазной области, после чего его срочно госпитализировали. Кроме того, сообщается о нападении на Феликса С. Он был атакован группой из четырех человек во время расклейки плакатов партии Зеленых, в результате чего он был избит ногами. Ранее полиция Германии сообщила, что два украинца были убиты в немецком Мурнау. По словам правоохранительных органов, в убийстве подозревают 57-летнего россиянина, его задержали.