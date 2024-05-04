Bild: две партии Германии были атакованы бандами

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Маттиас Экке был госпитализирован из-за нападения Фото:

Кандидат в Европейский парламент от Социал-демократической партии Германии Маттиас Экке и участник партии Зеленых Феликс С. стали жертвами нападения в Дрездене. Об этом сообщила немецкая газета Bild.

«Депутат Европарламента от СДПГ Маттиас Экке подвергся настолько жестокому нападению со стороны неизвестных в дрезденском районе Штризен, что его пришлось доставить в больницу», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что Экке получил удар в лицо, что привело к травме глазной области, после чего его срочно госпитализировали.

Кроме того, сообщается о нападении на Феликса С. Он был атакован группой из четырех человек во время расклейки плакатов партии Зеленых, в результате чего он был избит ногами.

Ранее полиция Германии сообщила, что два украинца были убиты в немецком Мурнау. По словам правоохранительных органов, в убийстве подозревают 57-летнего россиянина, его задержали.

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Кандидат в Европейский парламент от Социал-демократической партии Германии Маттиас Экке и участник партии Зеленых Феликс С. стали жертвами нападения в Дрездене. Об этом сообщила немецкая газета Bild. «Депутат Европарламента от СДПГ Маттиас Экке подвергся настолько жестокому нападению со стороны неизвестных в дрезденском районе Штризен, что его пришлось доставить в больницу», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что Экке получил удар в лицо, что привело к травме глазной области, после чего его срочно госпитализировали. Кроме того, сообщается о нападении на Феликса С. Он был атакован группой из четырех человек во время расклейки плакатов партии Зеленых, в результате чего он был избит ногами. Ранее полиция Германии сообщила, что два украинца были убиты в немецком Мурнау. По словам правоохранительных органов, в убийстве подозревают 57-летнего россиянина, его задержали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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