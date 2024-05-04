Bild: две партии Германии были атакованы бандами

04 мая 2024 в 21:29 Размер текста - 17 +

Маттиас Экке был госпитализирован из-за нападения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Кандидат в Европейский парламент от Социал-демократической партии Германии Маттиас Экке и участник партии Зеленых Феликс С. стали жертвами нападения в Дрездене. Об этом сообщила немецкая газета Bild. «Депутат Европарламента от СДПГ Маттиас Экке подвергся настолько жестокому нападению со стороны неизвестных в дрезденском районе Штризен, что его пришлось доставить в больницу», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что Экке получил удар в лицо, что привело к травме глазной области, после чего его срочно госпитализировали. Кроме того, сообщается о нападении на Феликса С. Он был атакован группой из четырех человек во время расклейки плакатов партии Зеленых, в результате чего он был избит ногами. Ранее полиция Германии сообщила, что два украинца были убиты в немецком Мурнау. По словам правоохранительных органов, в убийстве подозревают 57-летнего россиянина, его задержали. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Кандидат в Европейский парламент от Социал-демократической партии Германии Маттиас Экке и участник партии Зеленых Феликс С. стали жертвами нападения в Дрездене. Об этом сообщила немецкая газета Bild. «Депутат Европарламента от СДПГ Маттиас Экке подвергся настолько жестокому нападению со стороны неизвестных в дрезденском районе Штризен, что его пришлось доставить в больницу», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что Экке получил удар в лицо, что привело к травме глазной области, после чего его срочно госпитализировали. Кроме того, сообщается о нападении на Феликса С. Он был атакован группой из четырех человек во время расклейки плакатов партии Зеленых, в результате чего он был избит ногами. Ранее полиция Германии сообщила, что два украинца были убиты в немецком Мурнау. По словам правоохранительных органов, в убийстве подозревают 57-летнего россиянина, его задержали.