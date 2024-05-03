03 мая 2024

Уровень воды в реке Ишим в одном из сел продолжает обновлять рекорд. Скрин

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Паводок, Городской пляж. Ишим. Тюмень, половодье, ишим, паводок, наводнение, потоп, разлив
В селе Викулово уровень воды на вечер 4 мая составил 1166 см Фото:
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В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в районе села Викулово за день вырос на 3 сантиметра и составил 1166 см. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона.

«Село Викулово, река Ишим. По данным гидропоста, на 4 мая 22:00 уровень воды составил 1166 сантиметров. С 08:00 повышение на 3 сантиметра», — передает telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области.

В Ишиме, Ильинке и Абатском продолжается снижение уровня воды. Так в Ишиме вода за день отошла на 10 см, в Ильинке — на 5 см, а в Абатском — на 2 см. Отслеживается также уровень реки Тобол. В районе села Упорово уровень за день вырос на 3 см и составил 873 см, а в Коркино — повысился на 2 см и на 22:00 4 мая достиг 879 см.

В Тюменской области специалисты МЧС эвакуировали из зон затопления больше 6,5 тысячи человек. В Тюмень на двухнедельный отдых в оздоровительный центр «Ребячья республика» приехали 150 детей, чьи семьи пострадали от паводка. Бесплатные путевки выделяет правительство региона.

Уровень воды в реках Тюменской области на 22:00 4 мая
Уровень воды в реках Тюменской области на 22:00 4 мая
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В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в районе села Викулово за день вырос на 3 сантиметра и составил 1166 см. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона. «Село Викулово, река Ишим. По данным гидропоста, на 4 мая 22:00 уровень воды составил 1166 сантиметров. С 08:00 повышение на 3 сантиметра», — передает telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области. В Ишиме, Ильинке и Абатском продолжается снижение уровня воды. Так в Ишиме вода за день отошла на 10 см, в Ильинке — на 5 см, а в Абатском — на 2 см. Отслеживается также уровень реки Тобол. В районе села Упорово уровень за день вырос на 3 см и составил 873 см, а в Коркино — повысился на 2 см и на 22:00 4 мая достиг 879 см. В Тюменской области специалисты МЧС эвакуировали из зон затопления больше 6,5 тысячи человек. В Тюмень на двухнедельный отдых в оздоровительный центр «Ребячья республика» приехали 150 детей, чьи семьи пострадали от паводка. Бесплатные путевки выделяет правительство региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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