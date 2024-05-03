В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в районе села Викулово за день вырос на 3 сантиметра и составил 1166 см. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона.
«Село Викулово, река Ишим. По данным гидропоста, на 4 мая 22:00 уровень воды составил 1166 сантиметров. С 08:00 повышение на 3 сантиметра», — передает telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области.
В Ишиме, Ильинке и Абатском продолжается снижение уровня воды. Так в Ишиме вода за день отошла на 10 см, в Ильинке — на 5 см, а в Абатском — на 2 см. Отслеживается также уровень реки Тобол. В районе села Упорово уровень за день вырос на 3 см и составил 873 см, а в Коркино — повысился на 2 см и на 22:00 4 мая достиг 879 см.
В Тюменской области специалисты МЧС эвакуировали из зон затопления больше 6,5 тысячи человек. В Тюмень на двухнедельный отдых в оздоровительный центр «Ребячья республика» приехали 150 детей, чьи семьи пострадали от паводка. Бесплатные путевки выделяет правительство региона.
Уровень воды в реках Тюменской области на 22:00 4 мая
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В Тюменской области уровень воды в реке Ишим в районе села Викулово за день вырос на 3 сантиметра и составил 1166 см. Об этом сообщает инфоцентр правительства региона. «Село Викулово, река Ишим. По данным гидропоста, на 4 мая 22:00 уровень воды составил 1166 сантиметров. С 08:00 повышение на 3 сантиметра», — передает telegram-канал информационного центра правительства Тюменской области. В Ишиме, Ильинке и Абатском продолжается снижение уровня воды. Так в Ишиме вода за день отошла на 10 см, в Ильинке — на 5 см, а в Абатском — на 2 см. Отслеживается также уровень реки Тобол. В районе села Упорово уровень за день вырос на 3 см и составил 873 см, а в Коркино — повысился на 2 см и на 22:00 4 мая достиг 879 см. В Тюменской области специалисты МЧС эвакуировали из зон затопления больше 6,5 тысячи человек. В Тюмень на двухнедельный отдых в оздоровительный центр «Ребячья республика» приехали 150 детей, чьи семьи пострадали от паводка. Бесплатные путевки выделяет правительство региона.