В Курганской области закрыли лодочную переправу через Тобол

В селе Звериноголовское Курганской области закрыта лодочная переправа через Тобол. Такое решение принято из-за снижения паводковых вод ниже предельного уровня использования моторных плавательных средств, сообщили в пресс-службе мэрии округа.
«Лодочная переправа в селе Звериноголовское закрыта. Такое решение принято в связи со снижением паводковых вод на реке Тобол ниже предельного уровня использования моторных плавсредств», — сообщили в telegram-канале администрации округа.
Также для обеспечения безопасности жителей временно прекращено движение всех видов транспорта по дороге «Подъезд к санаторию «Сосновая Роща». Объезд осуществляется по маршруту Звериноголовское — Курган — Куртамыш — Прорывное.
Лодочную переправу открывали в Звериноголовском округе из-за затопления дороги. Для этого были подготовлены два плавательных средства.
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В селе Звериноголовское Курганской области закрыта лодочная переправа через Тобол. Такое решение принято из-за снижения паводковых вод ниже предельного уровня использования моторных плавательных средств, сообщили в пресс-службе мэрии округа. «Лодочная переправа в селе Звериноголовское закрыта. Такое решение принято в связи со снижением паводковых вод на реке Тобол ниже предельного уровня использования моторных плавсредств», — сообщили в telegram-канале администрации округа. Также для обеспечения безопасности жителей временно прекращено движение всех видов транспорта по дороге «Подъезд к санаторию «Сосновая Роща». Объезд осуществляется по маршруту Звериноголовское — Курган — Куртамыш — Прорывное. Лодочную переправу открывали в Звериноголовском округе из-за затопления дороги. Для этого были подготовлены два плавательных средства.