04 мая 2024
03 мая 2024

В Курганской области закрыли лодочную переправу через Тобол

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Микрорайон Челнаково, СНТ Восход, поворот на Глинки. Курган, эвакуация, половодье, паводок, наводнение, потоп, резиновая лодка
Лодочная переправа закрыта из-за снижения воды в Тоболе Фото:
новость из сюжета
Паводок-2024 в Курганской области

В селе Звериноголовское Курганской области закрыта лодочная переправа через Тобол. Такое решение принято из-за снижения паводковых вод ниже предельного уровня использования моторных плавательных средств, сообщили в пресс-службе мэрии округа.

«Лодочная переправа в селе Звериноголовское закрыта. Такое решение принято в связи со снижением паводковых вод на реке Тобол ниже предельного уровня использования моторных плавсредств», — сообщили в telegram-канале администрации округа.

Также для обеспечения безопасности жителей временно прекращено движение всех видов транспорта по дороге «Подъезд к санаторию «Сосновая Роща». Объезд осуществляется по маршруту Звериноголовское — Курган — Куртамыш — Прорывное.

Лодочную переправу открывали в Звериноголовском округе из-за затопления дороги. Для этого были подготовлены два плавательных средства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Звериноголовское Курганской области закрыта лодочная переправа через Тобол. Такое решение принято из-за снижения паводковых вод ниже предельного уровня использования моторных плавательных средств, сообщили в пресс-службе мэрии округа. «Лодочная переправа в селе Звериноголовское закрыта. Такое решение принято в связи со снижением паводковых вод на реке Тобол ниже предельного уровня использования моторных плавсредств», — сообщили в telegram-канале администрации округа. Также для обеспечения безопасности жителей временно прекращено движение всех видов транспорта по дороге «Подъезд к санаторию «Сосновая Роща». Объезд осуществляется по маршруту Звериноголовское — Курган — Куртамыш — Прорывное. Лодочную переправу открывали в Звериноголовском округе из-за затопления дороги. Для этого были подготовлены два плавательных средства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...