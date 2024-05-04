04 мая 2024

В Кольцово задержали 70 рейсов на фоне мощного снегопада. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аэропорт Шереметьево, терминал "B". Москва, аэропорт, аэрофлот, аэродром, шереметьево, отдых, самолет, туризм, путешествие, терминал B, перелет, терминал б
Задержки рейсов связаны с непогодой на Урале Фото:

В аэропорту Кольцово 4 мая, когда Екатеринбург и Свердловская область столкнулись со снежным коллапсом, задержали 69 рейсов. И один рейс на утро 5 мая. Информация об этом размещена на онлайн-табло.

Наиболее серьезное отклонение от графика коснулось рейса Екатеринбург-Москва авиакомпании «Аэрофлот», который был назначен на 20:50 4 мая, а состоится в итоге лишь в 02:55 5 мая. На два часа задержали рейс Екатеринбург — Анталия авиакомпании Southwind, вылет был назначен на 04:30 5 мая, перенесли его на 06:30 5 мая. Рейс Екатеринбург — Москва авиакомпании «Аэрофлот», назначенный на 07:00 5 мая, вообще отменен.

Как сообщало агентство, снегопады серьезно повлияли также на железнодорожное и автобусное сообщения. Всю актуальную информацию о последствиях стихии URA.RU собирает в онлайн-трансляции.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.

Задержанный рейс Екатеринбург — Анталья
Задержанный рейс Екатеринбург — Анталья
Отмененный рейс Екатеринбург — Москва
Отмененный рейс Екатеринбург — Москва
Задержанный на шесть часов и пять минут рейс Екатеринбург — Кольцово
Задержанный на шесть часов и пять минут рейс Екатеринбург — Кольцово
Задержанный на пять часов и шесть минут рейс Екатеринбург — Самара
Задержанный на пять часов и шесть минут рейс Екатеринбург — Самара

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В аэропорту Кольцово 4 мая, когда Екатеринбург и Свердловская область столкнулись со снежным коллапсом, задержали 69 рейсов. И один рейс на утро 5 мая. Информация об этом размещена на онлайн-табло. Наиболее серьезное отклонение от графика коснулось рейса Екатеринбург-Москва авиакомпании «Аэрофлот», который был назначен на 20:50 4 мая, а состоится в итоге лишь в 02:55 5 мая. На два часа задержали рейс Екатеринбург — Анталия авиакомпании Southwind, вылет был назначен на 04:30 5 мая, перенесли его на 06:30 5 мая. Рейс Екатеринбург — Москва авиакомпании «Аэрофлот», назначенный на 07:00 5 мая, вообще отменен. Как сообщало агентство, снегопады серьезно повлияли также на железнодорожное и автобусное сообщения. Всю актуальную информацию о последствиях стихии URA.RU собирает в онлайн-трансляции. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...