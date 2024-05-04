В Кольцово задержали 70 рейсов на фоне мощного снегопада. Скрин

05 мая 2024 в 02:48 Размер текста - 17 +

Задержки рейсов связаны с непогодой на Урале Фото: Владимир Андреев © URA.RU В аэропорту Кольцово 4 мая, когда Екатеринбург и Свердловская область столкнулись со снежным коллапсом, задержали 69 рейсов. И один рейс на утро 5 мая. Информация об этом размещена на онлайн-табло. Наиболее серьезное отклонение от графика коснулось рейса Екатеринбург-Москва авиакомпании «Аэрофлот», который был назначен на 20:50 4 мая, а состоится в итоге лишь в 02:55 5 мая. На два часа задержали рейс Екатеринбург — Анталия авиакомпании Southwind, вылет был назначен на 04:30 5 мая, перенесли его на 06:30 5 мая. Рейс Екатеринбург — Москва авиакомпании «Аэрофлот», назначенный на 07:00 5 мая, вообще отменен. Как сообщало агентство, снегопады серьезно повлияли также на железнодорожное и автобусное сообщения. Всю актуальную информацию о последствиях стихии URA.RU собирает в онлайн-трансляции. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось. Задержанный рейс Екатеринбург — Анталья Онлайн-табло «Кольцово» Скрин: Отмененный рейс Екатеринбург — Москва Онлайн-табло «Кольцово» Скрин: Задержанный на шесть часов и пять минут рейс Екатеринбург — Кольцово Онлайн-табло «Кольцово» Скрин: Задержанный на пять часов и шесть минут рейс Екатеринбург — Самара Онлайн-табло «Кольцово» Скрин: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В аэропорту Кольцово 4 мая, когда Екатеринбург и Свердловская область столкнулись со снежным коллапсом, задержали 69 рейсов. И один рейс на утро 5 мая. Информация об этом размещена на онлайн-табло. Наиболее серьезное отклонение от графика коснулось рейса Екатеринбург-Москва авиакомпании «Аэрофлот», который был назначен на 20:50 4 мая, а состоится в итоге лишь в 02:55 5 мая. На два часа задержали рейс Екатеринбург — Анталия авиакомпании Southwind, вылет был назначен на 04:30 5 мая, перенесли его на 06:30 5 мая. Рейс Екатеринбург — Москва авиакомпании «Аэрофлот», назначенный на 07:00 5 мая, вообще отменен. Как сообщало агентство, снегопады серьезно повлияли также на железнодорожное и автобусное сообщения. Всю актуальную информацию о последствиях стихии URA.RU собирает в онлайн-трансляции. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.