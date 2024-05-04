В аэропорту Кольцово 4 мая, когда Екатеринбург и Свердловская область столкнулись со снежным коллапсом, задержали 69 рейсов. И один рейс на утро 5 мая. Информация об этом размещена на онлайн-табло.
Наиболее серьезное отклонение от графика коснулось рейса Екатеринбург-Москва авиакомпании «Аэрофлот», который был назначен на 20:50 4 мая, а состоится в итоге лишь в 02:55 5 мая. На два часа задержали рейс Екатеринбург — Анталия авиакомпании Southwind, вылет был назначен на 04:30 5 мая, перенесли его на 06:30 5 мая. Рейс Екатеринбург — Москва авиакомпании «Аэрофлот», назначенный на 07:00 5 мая, вообще отменен.
Как сообщало агентство, снегопады серьезно повлияли также на железнодорожное и автобусное сообщения. Всю актуальную информацию о последствиях стихии URA.RU собирает в онлайн-трансляции.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.
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В аэропорту Кольцово 4 мая, когда Екатеринбург и Свердловская область столкнулись со снежным коллапсом, задержали 69 рейсов. И один рейс на утро 5 мая. Информация об этом размещена на онлайн-табло. Наиболее серьезное отклонение от графика коснулось рейса Екатеринбург-Москва авиакомпании «Аэрофлот», который был назначен на 20:50 4 мая, а состоится в итоге лишь в 02:55 5 мая. На два часа задержали рейс Екатеринбург — Анталия авиакомпании Southwind, вылет был назначен на 04:30 5 мая, перенесли его на 06:30 5 мая. Рейс Екатеринбург — Москва авиакомпании «Аэрофлот», назначенный на 07:00 5 мая, вообще отменен. Как сообщало агентство, снегопады серьезно повлияли также на железнодорожное и автобусное сообщения. Всю актуальную информацию о последствиях стихии URA.RU собирает в онлайн-трансляции. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в авиакомпании. На момент публикации ответ получить не удалось.