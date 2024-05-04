04 мая 2024

Путин и Собянин приехали в Храм Христа Спасителя на пасхальную службу. Видео

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Президент России Владимир Путин на вручении наград Героям России в Кремле. Москва, путин владимир
Путин традиционно встретил Пасху в Храме Христа Спасителя Фото:

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин прибыли на пасхальную службу в Храм Христа Спасителя. Об этом сообщили журналисты с места событий.

«В кафедральном соборе России на Волхонке в центре Москвы патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию. Президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя», — передает РИА Новости. Вместе с главой государства на торжественную службу приехал мэр Москвы Сергей Собянин.

Путин традиционно встречает Пасху в столичном храме. В прошлом году торжественное мероприятие проходило 16 апреля в Храме Христа Спасителя, где также присутствовал глава РФ и мэр Москвы.

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Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин прибыли на пасхальную службу в Храм Христа Спасителя. Об этом сообщили журналисты с места событий. «В кафедральном соборе России на Волхонке в центре Москвы патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию. Президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя», — передает РИА Новости. Вместе с главой государства на торжественную службу приехал мэр Москвы Сергей Собянин. Путин традиционно встречает Пасху в столичном храме. В прошлом году торжественное мероприятие проходило 16 апреля в Храме Христа Спасителя, где также присутствовал глава РФ и мэр Москвы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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