Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин прибыли на пасхальную службу в Храм Христа Спасителя. Об этом сообщили журналисты с места событий.
«В кафедральном соборе России на Волхонке в центре Москвы патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию. Президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя», — передает РИА Новости. Вместе с главой государства на торжественную службу приехал мэр Москвы Сергей Собянин.
Путин традиционно встречает Пасху в столичном храме. В прошлом году торжественное мероприятие проходило 16 апреля в Храме Христа Спасителя, где также присутствовал глава РФ и мэр Москвы.
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