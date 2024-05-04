Путин и Собянин приехали в Храм Христа Спасителя на пасхальную службу. Видео

05 мая 2024 в 02:21 Размер текста - 17 +

Путин традиционно встретил Пасху в Храме Христа Спасителя Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин прибыли на пасхальную службу в Храм Христа Спасителя. Об этом сообщили журналисты с места событий. «В кафедральном соборе России на Волхонке в центре Москвы патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию. Президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя», — передает РИА Новости. Вместе с главой государства на торжественную службу приехал мэр Москвы Сергей Собянин. Путин традиционно встречает Пасху в столичном храме. В прошлом году торжественное мероприятие проходило 16 апреля в Храме Христа Спасителя, где также присутствовал глава РФ и мэр Москвы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин прибыли на пасхальную службу в Храм Христа Спасителя. Об этом сообщили журналисты с места событий. «В кафедральном соборе России на Волхонке в центре Москвы патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит пасхальную заутреню и Божественную литургию. Президент России Владимир Путин прибыл на пасхальное богослужение в храм Христа Спасителя», — передает РИА Новости. Вместе с главой государства на торжественную службу приехал мэр Москвы Сергей Собянин. Путин традиционно встречает Пасху в столичном храме. В прошлом году торжественное мероприятие проходило 16 апреля в Храме Христа Спасителя, где также присутствовал глава РФ и мэр Москвы.