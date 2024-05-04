Пожар охватил базу отдыха в станице Голубицкая
В курортной станице Голубицкая в Краснодарском крае ночью 5 мая загорелась база отдыха. Возгорание распространилось на тысячу квадратных метров.
«В станице Голубицкая горят три нежилых здания на территории базы отдыха. Огонь охватил 1000 квадратных метров», — сообщается в telegram-канале МЧС Краснодарского края.
В ведомстве уточняют что, пожар ликвидирует 51 специалист с помощью 15 единиц техники МЧС России. База отдыха расположена на берегу Азовского моря в Темрюкском районе.
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