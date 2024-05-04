Базу отдыха в Краснодарском крае охватило огнем на тысячу квадратов. Видео

МЧС России: В станице Голубицкая в Краснодарском крае горит база отдыха

05 мая 2024 в 02:59 Размер текста - 17 +

Пожар охватил базу отдыха в станице Голубицкая Фото: Денис Моргунов © URA.RU В курортной станице Голубицкая в Краснодарском крае ночью 5 мая загорелась база отдыха. Возгорание распространилось на тысячу квадратных метров. «В станице Голубицкая горят три нежилых здания на территории базы отдыха. Огонь охватил 1000 квадратных метров», — сообщается в telegram-канале МЧС Краснодарского края. В ведомстве уточняют что, пожар ликвидирует 51 специалист с помощью 15 единиц техники МЧС России. База отдыха расположена на берегу Азовского моря в Темрюкском районе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В курортной станице Голубицкая в Краснодарском крае ночью 5 мая загорелась база отдыха. Возгорание распространилось на тысячу квадратных метров. «В станице Голубицкая горят три нежилых здания на территории базы отдыха. Огонь охватил 1000 квадратных метров», — сообщается в telegram-канале МЧС Краснодарского края. В ведомстве уточняют что, пожар ликвидирует 51 специалист с помощью 15 единиц техники МЧС России. База отдыха расположена на берегу Азовского моря в Темрюкском районе.