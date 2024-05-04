04 мая 2024

Базу отдыха в Краснодарском крае охватило огнем на тысячу квадратов. Видео

МЧС России: В станице Голубицкая в Краснодарском крае горит база отдыха
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар охватил базу отдыха в станице Голубицкая Фото:

В курортной станице Голубицкая в Краснодарском крае ночью 5 мая загорелась база отдыха. Возгорание распространилось на тысячу квадратных метров.

«В станице Голубицкая горят три нежилых здания на территории базы отдыха. Огонь охватил 1000 квадратных метров», — сообщается в telegram-канале МЧС Краснодарского края.

В ведомстве уточняют что, пожар ликвидирует 51 специалист с помощью 15 единиц техники МЧС России. База отдыха расположена на берегу Азовского моря в Темрюкском районе.

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В курортной станице Голубицкая в Краснодарском крае ночью 5 мая загорелась база отдыха. Возгорание распространилось на тысячу квадратных метров. «В станице Голубицкая горят три нежилых здания на территории базы отдыха. Огонь охватил 1000 квадратных метров», — сообщается в telegram-канале МЧС Краснодарского края. В ведомстве уточняют что, пожар ликвидирует 51 специалист с помощью 15 единиц техники МЧС России. База отдыха расположена на берегу Азовского моря в Темрюкском районе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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