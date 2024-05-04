На складе в Крыму произошел крупный пожар

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Клипарт. Екатеринбург, тушение, ликвидация пожара, проливка, пожарный
На месте 60 сотрудников МЧС Фото:

В Крыму в селе Белоглинка разгорелся крупный пожар на складском помещении. Об этом сообщили в МЧС России. Площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров.

«В селе Белоглинка горит одноэтажный склад на тысячу квадратных метрах. Всего на месте работают 60 специалистов и 14 единиц техники», — сообщило МЧС в своем telegram-канале.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 4 мая над Крымом противовоздушной обороной было сбито четыре ракеты ATACMS. За неделю ПВО РФ сбили 15 ракет АТАCМS, передает «Национальная служба новостей».

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В Крыму в селе Белоглинка разгорелся крупный пожар на складском помещении. Об этом сообщили в МЧС России. Площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров. «В селе Белоглинка горит одноэтажный склад на тысячу квадратных метрах. Всего на месте работают 60 специалистов и 14 единиц техники», — сообщило МЧС в своем telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 4 мая над Крымом противовоздушной обороной было сбито четыре ракеты ATACMS. За неделю ПВО РФ сбили 15 ракет АТАCМS, передает «Национальная служба новостей».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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