На складе в Крыму произошел крупный пожар

На месте 60 сотрудников МЧС
В Крыму в селе Белоглинка разгорелся крупный пожар на складском помещении. Об этом сообщили в МЧС России. Площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров.
«В селе Белоглинка горит одноэтажный склад на тысячу квадратных метрах. Всего на месте работают 60 специалистов и 14 единиц техники», — сообщило МЧС в своем telegram-канале.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 4 мая над Крымом противовоздушной обороной было сбито четыре ракеты ATACMS. За неделю ПВО РФ сбили 15 ракет АТАCМS, передает «Национальная служба новостей».
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