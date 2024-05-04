На складе в Крыму произошел крупный пожар

04 мая 2024 в 19:53 Размер текста - 17 +

На месте 60 сотрудников МЧС Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Крыму в селе Белоглинка разгорелся крупный пожар на складском помещении. Об этом сообщили в МЧС России. Площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров. «В селе Белоглинка горит одноэтажный склад на тысячу квадратных метрах. Всего на месте работают 60 специалистов и 14 единиц техники», — сообщило МЧС в своем telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 4 мая над Крымом противовоздушной обороной было сбито четыре ракеты ATACMS. За неделю ПВО РФ сбили 15 ракет АТАCМS, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Крыму в селе Белоглинка разгорелся крупный пожар на складском помещении. Об этом сообщили в МЧС России. Площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров. «В селе Белоглинка горит одноэтажный склад на тысячу квадратных метрах. Всего на месте работают 60 специалистов и 14 единиц техники», — сообщило МЧС в своем telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 4 мая над Крымом противовоздушной обороной было сбито четыре ракеты ATACMS. За неделю ПВО РФ сбили 15 ракет АТАCМS, передает «Национальная служба новостей».