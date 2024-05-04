Горящую базу отдыха в Краснодарском крае удалось потушить

05 мая 2024 в 04:29 Размер текста - 17 +

Возгорание на базе отдыха на Кубани ликвидировано Фото: Денис Моргунов © URA.RU В станице Голубицкая в Краснодарском крае удалось ликвидировать масштабный пожар, возникший на территории базы отдыха. Пожарные локализовали возгорание, распространившееся на 1200 квадратных метров. «Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 1200 квадратных метрах. По уточненной информации, огонь охватил пять нежилых зданий. Всего на месте работают 90 специалистов и 28 единиц техники», — сообщается в telegram-канала МЧС Краснодарского края. Ночью 5 мая загорелась база отдыха, расположенная на Азовском побережье в Темрюкском районе. Открытое горение возникло в курортной станице Голубицкая. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В станице Голубицкая в Краснодарском крае удалось ликвидировать масштабный пожар, возникший на территории базы отдыха. Пожарные локализовали возгорание, распространившееся на 1200 квадратных метров. «Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 1200 квадратных метрах. По уточненной информации, огонь охватил пять нежилых зданий. Всего на месте работают 90 специалистов и 28 единиц техники», — сообщается в telegram-канала МЧС Краснодарского края. Ночью 5 мая загорелась база отдыха, расположенная на Азовском побережье в Темрюкском районе. Открытое горение возникло в курортной станице Голубицкая.