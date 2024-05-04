Дочь челябинского экс-губернатора выиграла суд у брата на 39 млн рублей

Суд признал долг «ЧСК» в рамках банкротства компании Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Банкротство семьи экс-губернатора Дубровского

Фирма «Жилкомсервис» дочери челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Анны, вошла в число кредиторов компании-банкрота «Челябстройкомплект» (ЧСК), которая принадлежит ее брату Александру. Арбитражный суд региона признал долг «ЧСК» перед «Жилкомсервисом» на сумму в 39,1 млн рублей. Сообщение об этом 4 мая появилось в картотеке дел суда.

«Признать требование ООО „Жилкомсервис“ в размере 39 млн 184 тысячи 177 рублей 94 копейки основной задолженности обоснованным и в деле о банкротстве ООО „Челябстройкомплект“. Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в течение десяти дней в Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд», — говорится в решении.

Ранее «Жилкомсервис» принадлежал Александру Дубровскому. С октября 2021 года компанией владеет его сестра Анна. Ходатайство о требовании учесть в рамках банкротства «ЧСК» долг в 39,1 млн рублей »«Жилкомсервис» подал в начале декабря 2023 года. Фирма «ЧСК» признана финансово несостоятельной из долгов перед другой обанкроченной семейной фирмой Дубровских — ПО «Монтажник». Банкротом стал и Александр Дубровский. Глава семейства Борис Дубровский также обанкрочен. Сам Дубровский-старший после отставки с поста губернатора уехал из России. Представители его семьи со СМИ не общаются.