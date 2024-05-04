04 мая 2024

Макрон заявил об угрозе Европе из-за дальности ракет РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Европейские политики. stock, Эмманюэль Макрон,  stock
Макрон опасается российских ракет Фото:

Страны Европы подвергаются опасности из-за дальности российских баллистических ракет. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

«На Украине на карту поставлена безопасность европейцев. Если Россия победит, то в следующую секунду не будет безопасности ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни в нашей стране. Мощность и дальность российских баллистических ракет подвергает опасности всех нас», — передает заявление Макрона издание La Tribune.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия — страна, которая никому не представляет угрозы в Европе и рассчитывает, что в Европе никто не представляет угрозы для нее. Он добавил, что после окончания СВО европейским странам придется заново выстраивать отношения с РФ на новых основах.

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Страны Европы подвергаются опасности из-за дальности российских баллистических ракет. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «На Украине на карту поставлена безопасность европейцев. Если Россия победит, то в следующую секунду не будет безопасности ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни в нашей стране. Мощность и дальность российских баллистических ракет подвергает опасности всех нас», — передает заявление Макрона издание La Tribune. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия — страна, которая никому не представляет угрозы в Европе и рассчитывает, что в Европе никто не представляет угрозы для нее. Он добавил, что после окончания СВО европейским странам придется заново выстраивать отношения с РФ на новых основах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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