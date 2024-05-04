Макрон заявил об угрозе Европе из-за дальности ракет РФ

05 мая 2024 в 06:56 Размер текста - 17 +

Макрон опасается российских ракет Фото: Официальный сайт Европарламента Страны Европы подвергаются опасности из-за дальности российских баллистических ракет. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «На Украине на карту поставлена безопасность европейцев. Если Россия победит, то в следующую секунду не будет безопасности ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни в нашей стране. Мощность и дальность российских баллистических ракет подвергает опасности всех нас», — передает заявление Макрона издание La Tribune. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия — страна, которая никому не представляет угрозы в Европе и рассчитывает, что в Европе никто не представляет угрозы для нее. Он добавил, что после окончания СВО европейским странам придется заново выстраивать отношения с РФ на новых основах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Страны Европы подвергаются опасности из-за дальности российских баллистических ракет. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон. «На Украине на карту поставлена безопасность европейцев. Если Россия победит, то в следующую секунду не будет безопасности ни в Румынии, ни в Польше, ни в Литве, ни в нашей стране. Мощность и дальность российских баллистических ракет подвергает опасности всех нас», — передает заявление Макрона издание La Tribune. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия — страна, которая никому не представляет угрозы в Европе и рассчитывает, что в Европе никто не представляет угрозы для нее. Он добавил, что после окончания СВО европейским странам придется заново выстраивать отношения с РФ на новых основах.